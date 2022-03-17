Макс Ферстаппен: «Сочувствую Мазепину – он упорно трудился, чтобы попасть в «Ф-1», как и все мы»

Пилот высказался об уходе из «Формулы-1».

«Можно лишь посочувствовать Никите – каждый из нас вне зависимости от происхождения упорно трудился, чтобы стать гонщиком «Формулы-1». Даже если у тебя есть финансовая поддержка, необходим талант, чтобы пилотировать машины «Формулы-3» и «Формулы-2», быть конкурентоспособным. Он, безусловно, им был.

Сейчас он оказался в очень сложной ситуации. Надеюсь, в мире снова наступит мир», – сказал Ферстаппен.

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