Хэмилтон сменил дизайн шлема: «Желтый цвет – моя история»

Пилот «Мерседеса» показал шлем на сезон-2022.

Семикратный чемпион «Формулы-1» будет выступать в желтом шлеме, который является отсылкой к началу гоночной карьеры британца.

«Я хотел показать свою любовь к истокам. Как бы я ни любил фиолетовый и черный, желтый цвет – моя история. Я начинаю сезон с такой же целеустремленностью, заряженностью и страстью, как во времена картинга 💛», – объяснил Льюис.

Хэмилтон использовал желтый шлем в картинге, младших «формулах», а также в «Ф-1» до 2014 года.

Наследие Хэмилтона в «Ф-1»: вскрыл расизм в автоспорте, запустил стажировки и стипендию для меньшинств, пожертвовал $27 млн в спецфонд

«Феррари» выглядит фаворитом «Ф-1». Но «Мерседес» и «Ред Булл» совсем рядом, а лучший мотор вообще у Алонсо

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram