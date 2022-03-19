ФИА опубликовала отчет о расследовании событий Гран-при Абу-Даби 2021 года

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала отчет о результатах расследований событий и действий гоночной дирекции «Формулы-1» на Гран-при Абу-Даби 2021 года.
Окончание данной гонки, по итогам которой Макс Ферстаппен выиграл чемпионский титул, вызывала споры из-за неоднозначных действий бывшего гоночного директора «Формулы-1» Майкла Маси.
В отчете, представленном ФИА, признается факт человеческой ошибки со стороны Маси, когда он не в полной мере правильно интерпретировал правила, касающиеся разрешения отстающим машинам вернуться в круг с лидером. При этом отмечается, что Маси в данной ситуации действовал из лучших побуждений.
Вместо того, чтобы разрешить вернуться в круг с лидером всем отстающим, Маси – в том числе находясь под давлением со стороны руководства «Ред Булл», – разрешил вернуться в круг с лидерами только пяти машинам, которые на трассе располагались между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном.
По итогам расследования ФИА утвердила ряд рекомендаций для внесения поправок в регламента, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем.
Все эти рекомендации уже были утверждены ранее: введение удаленной системы видеонаблюдения, запрет на радиопереговоры руководителей команд с дирекцией гонки, пересмотр правила возвращения в круг с лидером, а также замена Майкла Маси на Нильса Виттиха и Эдуардо Фрейташа.
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