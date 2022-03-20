Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бахрейна-2022

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Бахрейна
1. Шарль Леклер («Феррари») – 26 очков
2. Карлос Сайнс («Феррари») – 18
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 15
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 12
5. Кевин Магнуссен («Хаас») – 10
6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 8
7. Эстебан Окон («Альпин») – 6
8. Юки Цунода («Альфа Таури») – 4
9. Фернандо Алонсо («Альпин») – 2
10. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 1
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 0
12. Мик Шумахер («Хаас») – 0
13. Алекс Албон («Уильямс») – 0
14. Даниэль Риккардо («Макларен») – 0
15. Ландо Норрис («Макларен») – 0
16. Николас Латифи («Уильямс») – 0
17. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») – 0
18. Серхио Перес («Ред Булл») – 0
19. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 0
20. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Феррари» – 44 очка
2. «Мерседес» – 27
3. «Хаас» – 10
4. «Альфа Ромео» – 9
5. «Альпин» – 8
6. «Альфа Таури» – 4
7. «Ред Булл» – 0
8. «Макларен» – 0
9. «Астон Мартин» – 0
10. «Уильямс» – 0
Гран-при Бахрейна-2022. Леклер выиграл гонку, Сайнс – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен сошел
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