Формула-2. Бахрейн. Версхор выиграл 1-ю гонку, Дарувала – 2-й, Лоусон – 3-й

Гонщик «Трайдента» Рихард Версхор одержал победу в первой гонке сезона-2022 «Формулы-2».

Второе место по итогам спринта в Бахрейне занял пилот «Премы» , третье – из «Карлина».

Версхор захватил лидерство на старте, обогнав обладателя поула Фелипе Друговича («МП Моторспорт»). Дарувала и Лоусон также совершили обгоны, поднявшись на подиум с четвертой и пятой позиции, соответственно, при этом Лиам отобрал третье место у пилота Ральфа Бошунга за два круга до финиша.

Джейк Хьюз («Ван Амерсфорт»), («АРТ») и («Хайтек») сошли.

Формула-2

Этап 1, Бахрейн

Международный автодром Бахрейна

19 марта 2022 года

1-я гонка

Топ-10

1. Рихард Версхор («Трайдент») – 23 круга

2. Джехан Дарувала («Према») +1,8

3. Лиам Лоусон («Карлин») +4,9

4. Ральф Бошунг («Кампос») +6,9

5. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +8,8

6. Логан Сэрджант («Карлин») +9,2

7. Юри Випс («Хайтек») +13,3

8. Аюму Иваса («ДАМС») +15,7

9. Деннис Хаугер («Према») +17,6

10. Джек Дуэн («Виртуози») +21,4

Формула-2. Бахрейн. Дуэн выиграл квалификацию, Пуршер – 2-й, Випс – 3-й

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