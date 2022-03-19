Формула-2. Бахрейн. Версхор выиграл 1-ю гонку, Дарувала – 2-й, Лоусон – 3-й

Гонщик «Трайдента» Рихард Версхор одержал победу в первой гонке сезона-2022 «Формулы-2».
Второе место по итогам спринта в Бахрейне занял пилот «Премы» Джехан Дарувала, третье – Лиам Лоусон из «Карлина».
Версхор захватил лидерство на старте, обогнав обладателя поула Фелипе Друговича («МП Моторспорт»). Дарувала и Лоусон также совершили обгоны, поднявшись на подиум с четвертой и пятой позиции, соответственно, при этом Лиам отобрал третье место у пилота «Кампоса» Ральфа Бошунга за два круга до финиша.
Джейк Хьюз («Ван Амерсфорт»), Тео Пуршер («АРТ») и Маркус Армстронг («Хайтек») сошли.
Формула-2
Этап 1, Бахрейн
Международный автодром Бахрейна
19 марта 2022 года
1-я гонка
Топ-10
1. Рихард Версхор («Трайдент») – 23 круга
2. Джехан Дарувала («Према») +1,8
3. Лиам Лоусон («Карлин») +4,9
4. Ральф Бошунг («Кампос») +6,9
5. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +8,8
6. Логан Сэрджант («Карлин») +9,2
7. Юри Випс («Хайтек») +13,3
8. Аюму Иваса («ДАМС») +15,7
9. Деннис Хаугер («Према») +17,6
10. Джек Дуэн («Виртуози») +21,4
Формула-2. Бахрейн. Дуэн выиграл квалификацию, Пуршер – 2-й, Випс – 3-й
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