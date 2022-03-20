Ландо Норрис: «В ближайших гонках жду боль»

Пилот подвел итоги , рассказав, каких результатов ждет в ближайших гонках.

В Бахрейне «Макларен» столкнулся с огромной нехваткой скорости, а Риккардо и Норрис закончили гонку на 14 и 15 позиции.

«Я жду боли и думаю, что нам всем нужно осознать тот факт, что впереди нас ждет немного боли. И команда «Макларен» и я сам ожидали большего, но сейчас это то, на что мы способны. Придется привыкать.

Полагаю, несколько лет назад команда уже оказывалась в такой ситуации, так что я надеюсь, что мы сможем сохранить оптимистичный настрой, что мы во всем разберемся и вернемся на правильный путь», – рассказал Норрис.

Также Ландо сомневается в том, что причиной неудачи стал двигатель «Мерседеса»:

«Странно на это жаловаться, ведь «Мерседес» занял 3-4 место. Да, конечно, с двигателем у нас не все в порядке, если сравнивать с другими ребятами. Но у нас есть и другие проблемы в сравнении с соперниками. Зато у нас все хорошо с надежностью болидов – на данный момент это хорошая новость.

Проще говоря, нашей машине сильно не хватает прижимной силы. И управляемость, соответственно, очень плохая. У нас сложная для настройки машина. Сложно оптимизировать работу шин, когда вам не хватает прижимной силы. Шины не работают, вы не можете прогреть их до нужной температуры, за рулем болида появляется недостаточная и избыточная поворачиваемость, появляется много других проблем».

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