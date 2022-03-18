Шумахер показал шлем в новых цветах

Гонщик «Хааса» Мик Шумахер будет выступать на Гран-при Бахрейна в новом шлеме.
Мик изменил ливрею, выбрав желтый, лазурно-синий и черный цвета. На шлеме также присутствует китайский дракон – символ семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Мик также ранее использовал данное изображение.
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Фото: твиттер команды «Хаас»