Шумахер показал шлем в новых цветах

Гонщик «Хааса» будет выступать на Гран-при Бахрейна в новом шлеме.

Мик изменил ливрею, выбрав желтый, лазурно-синий и черный цвета. На шлеме также присутствует китайский дракон – символ семикратного чемпиона «Формулы-1» . Мик также ранее использовал данное изображение.

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Фото: твиттер команды «Хаас»