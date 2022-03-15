Тото Вольфф: «После сезона-2016 обсуждали с Хэмилтоном, хотим ли работать вместе»

рассказал, что Льюис Хэмилтон мог покинуть после сезона-2016.

Отношения между «Мерседесом» и Хэмилтоном накалились из-за -Даби, когда британец проигнорировал приказы команды. Чемпионом стал напарник Льюиса Нико Росберг, завершивший карьеру после победы.

Исполнительный директор «Мерседеса» отметил, что многочасовой разговор с Хэмилтоном помог сгладить разногласия и стать друзьями.

«Мы с неохотой встретились на рождественской вечеринке у меня дома в Оксфордшире. Я сказал, что нужно решить, хотим ли мы работать вместе или нет: «Ты хочешь побеждать как гонщик, я хочу побеждать командой». Порой разные установки приводят к конфликту, и необходимо понять, справимся ли мы с ситуацией.

Мы сидели у меня на кухне. Я сказал ему – и [жене] Сьюзи не очень понравилась эта аналогия – что мы со Сьюзи можем расходиться в мнениях о чем-нибудь, но не думаем о разводе. «То же самое с тобой, Льюис, – сказал я. – Я не хочу развода. Ты лучший пилот. Я хочу, чтобы ты выступал за нас, и мы предоставим тебе лучшую машину».

Мы начали разговор с разными позициями, а после четырех или пяти часов на кухне оказались на совершенно другом уровне. Бизнес-отношения стали личными. Мы друзья. Это не значит, что мы больше не спорим, но успех Льюиса – это успех команды, а успех команды – успех Льюиса», – подчеркнул Вольфф в интервью The Times.

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