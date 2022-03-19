MotoGP. Гран-при Индонезии. Куартараро выиграл квалификацию, Мартин – 2-й, Зарко – 3-й, Марк Маркес – 15-й

Чемпион MotoGP Фабио Куартараро показал лучшее время в квалификации Гран-при Индонезии.

С первого ряда также будут стартовать пилоты «Прамака» Хорхе Мартин и Жоан Зарко, опередившие партнеров из заводской «Дукати».

Звезда Марк Маркес дважды упал в первом сегменте, чемпион MotoGP 2020 года Хоан Мир («Сузуки») также завершил квалификацию падением. Оба гонщика не прошли во второй сегмент. За пределами топ-12 оказались все четыре байка «Хонды».

Гран-при Индонезии

Мандалика

19 марта 2022 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Фабио Куартараро («Ямаха») – 1.31,067

2. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +0,213

3. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +0,311

4. Брэд Биндер («КТМ») +0,366

5. Энеа Бастианини («Грезини») +0,437

6. Франческо Баньяя («Дукати») +0,440

7. Мигел Оливейра («КТМ») +0,499

8. Алекс Ринс («Сузуки») +0,515

9. Джек Миллер («Дукати») +0,647

10. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,656

11. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +0,762

12. Франко Морбиделли («Ямаха») +1,269

...15. Марк Маркес («Хонда») – не прошел во второй сегмент

...18. Хоан Мир («Сузуки») – не прошел во второй сегмент

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