MotoGP. Гран-при Индонезии. Куартараро выиграл квалификацию, Мартин – 2-й, Зарко – 3-й, Марк Маркес – 15-й

Чемпион MotoGP Фабио Куартараро показал лучшее время в квалификации Гран-при Индонезии.
С первого ряда также будут стартовать пилоты «Прамака» Хорхе Мартин и Жоан Зарко, опередившие партнеров из заводской «Дукати».
Звезда «Хонды» Марк Маркес дважды упал в первом сегменте, чемпион MotoGP 2020 года Хоан Мир («Сузуки») также завершил квалификацию падением. Оба гонщика не прошли во второй сегмент. За пределами топ-12 оказались все четыре байка «Хонды».
Гран-при Индонезии
Мандалика
19 марта 2022 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Фабио Куартараро («Ямаха») – 1.31,067
2. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +0,213
3. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +0,311
4. Брэд Биндер («КТМ») +0,366
5. Энеа Бастианини («Грезини») +0,437
6. Франческо Баньяя («Дукати») +0,440
7. Мигел Оливейра («КТМ») +0,499
8. Алекс Ринс («Сузуки») +0,515
9. Джек Миллер («Дукати») +0,647
10. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,656
11. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +0,762
12. Франко Морбиделли («Ямаха») +1,269
...15. Марк Маркес («Хонда») – не прошел во второй сегмент
...18. Хоан Мир («Сузуки») – не прошел во второй сегмент
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