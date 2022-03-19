Поул в Бахрейне стал десятым для Леклера в «Формуле-1». У Ферстаппена – на три больше

Гонщик Шарль Леклер завершил квалификацию к Гран-при Бахрейна на первой позиции.

Поул стал для монегаска десятым в карьере. Впервые Шарль выиграл квалификацию в 2019 году – тоже в Бахрейне. По этому показателю Леклер занимает шестое место среди действующих пилотов «Формулы-1», а его отставание от пилота Макса Ферстаппена сократилось всего до трех поулов. Первые четыре строчки занимают (103 поул-позиции), (57), (22) и Валттери Боттас (20).

Успешной сессию может считать и пилот «Хааса» Мик Шумахер (12-е место). Мик проиграл новому напарнику Кевину Магнуссену, который стал седьмым, однако показал лучший квалификационный результат в карьере. Если Мик отыграет хотя бы одну позицию по ходу Гран-при, то установит и лучший для себя гоночный результат.

Гран-при Бахрейна-2022. Квалификация. Леклер выиграл поул, Ферстаппен – второй, Сайнс – третий, Хэмилтон – пятый

Шарль Леклер: «Очень доволен поулом, но просто завтра точно не будет»

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