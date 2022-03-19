Формула-3. Бахрейн. Хаджар выиграл 1-ю гонку, Смоляр – 3-й

Гонщик «Хайтека» Исак Хаджар одержал победу в первой гонке сезона-2022 «Формулы-3».

Второе место по итогам спринта в Бахрейне занял пилот «Премы» Оливер Бирман, третье – из «МП Моторспорт».

Бирман пересек финишную черту первым, однако опустился на вторую строчку из-за пятисекундного штрафа за нарушение пределов трассы. Смоляр стартовал пятым и поднялся на подиум благодаря обгону за два круга до финиша.

Формула-3. Бахрейн. Колапинто выиграл квалификацию, Смоляр – 8-й

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