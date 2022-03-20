Индикар. Ньюгарден выиграл гонку в Техасе, опередив Маклафлина на 0,0669 секунды, Эрикссон – 3-й

Гонщик «Пенске» Джозеф Ньюгарден победил на втором этапе на «овальной» трассе в Техасе.

Ньюгарден обогнал своего напарника Скотта Маклафлина в последнем повороте последнего круга гонки. Пилотов разделили 0,0669 секунды.

Победа стала для 600-й в истории.

Третье место на подиуме занял бывший пилот «Формулы-1» («Чип Гэнасси»). Действующий чемпион и напарник Эрикссона Алекс Палоу занял седьмую позицию, экс-гонщики «Формулы-2» и Кристиан Лундгор финишировали 16-м и 19-м, соответственно, а бывший пилот «Ф-1» сошел.

После двух гонок Маклафлин лидирует в чемпионате (97 очков). Его ближайшими преследователями на данный момент являются Уилл Пауэр (69), Палоу (67), Ньюгарден (65) и Эрикссон (58), а Грожан замыкает топ-10 (35).

Маклафлин одержал первую победу в стартовой гонке сезона

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Фото: твиттер Texas Motor Speedway