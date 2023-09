Андрей Рублев: «Самое важное – сохранить детскую чистоту и искренность, потому что мир устроен так, что негатив может захлестнуть»

Андрей Рублев объяснил значение слогана своей марки одежды Rublo – «Play for the kids, play for the light» – «Играй ради детей, играй ради света».

«Он возник сам собой. Я и раньше часто писал его на камерах [после выигранных матчей], потому что считаю, что дети – самое важное, что у нас есть. Здоровые дети, которые могут получить хорошее образование, чтобы стать лучше нас, – это самое важное.

Детская энергия чистая, честная. Если ребенку грустно, он грустит, если радостно, радуется. Самое важное – сохранить эту чистоту и искренность, потому что мир устроен так, что негатив может захлестнуть. Смысл в этом, а еще в том, что детям надо помогать, потому что многие из них не могут вести нормальную жизнь».

