Андрей Рублев: «Самое важное – сохранить детскую чистоту и искренность, потому что мир устроен так, что негатив может захлестнуть»

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Андрей Рублев объяснил значение слогана своей марки одежды Rublo – «Play for the kids, play for the light» – «Играй ради детей, играй ради света».

«Он возник сам собой. Я и раньше часто писал его на камерах [после выигранных матчей], потому что считаю, что дети – самое важное, что у нас есть. Здоровые дети, которые могут получить хорошее образование, чтобы стать лучше нас, – это самое важное.

Детская энергия чистая, честная. Если ребенку грустно, он грустит, если радостно, радуется. Самое важное – сохранить эту чистоту и искренность, потому что мир устроен так, что негатив может захлестнуть. Смысл в этом, а еще в том, что детям надо помогать, потому что многие из них не могут вести нормальную жизнь».

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3 комментария

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Alex19
Андрей, девственность — лучший подарок на свадьбу!
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Сергей48
Хорошие слова крёстного отца! Может уже и своих детей завести наступило время?)
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