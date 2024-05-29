Рублев о том, что дождь не помешал ему сыграть в среду: «Сегодня повезло, но в другой день может быть и наоборот»

Андрей Рублев доволен тем, что один из немногих сыграл в среду на «Ролан Гаррос».

Рублев при закрытой крыше обыграл Педро Мартинеса (6:3, 6:4, 6:3) и вышел в третий круг. А матчи на открытых кортах перенесли на завтра из-за дождя.

– Легче, что ты уже смог выиграть, а соперники еще даже не сыграли. Есть время отдохнуть, а у соперника будет меньше возможностей. Но это дело случая: было такое и у меня на «Уимблдоне» в прошлом году, когда двигали наш матч с Асланом Карацевым, потом пришлось играть с Гоффеном без дня отдыха, а он был более отдохнувшим. Сейчас нам со Стефаносом [Циципасом] в этом смысле повезло, но в другой день может быть и наоборот.

– Сейчас вы даже после неудачных моментов кричите максимум раз-два, в последнее время как будто нет такого, что это продолжается долго, целый гейм. Эффект вашей работы над собой так проявляется?

– Надеюсь, что да. Вы правы, я думаю об этом: нельзя позволять себе такие эмоции в нескольких розыгрышах подряд, тем более чтобы это длилось весь гейм, полсета и так далее. Моя задача – контролировать себя. Возможно, в какой-то момент не будет вообще никаких звуков.