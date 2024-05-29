Рублев о том, что дождь не помешал ему сыграть в среду: «Сегодня повезло, но в другой день может быть и наоборот»
Андрей Рублев доволен тем, что один из немногих сыграл в среду на «Ролан Гаррос».
Рублев при закрытой крыше обыграл Педро Мартинеса (6:3, 6:4, 6:3) и вышел в третий круг. А матчи на открытых кортах перенесли на завтра из-за дождя.
– Легче, что ты уже смог выиграть, а соперники еще даже не сыграли. Есть время отдохнуть, а у соперника будет меньше возможностей. Но это дело случая: было такое и у меня на «Уимблдоне» в прошлом году, когда двигали наш матч с Асланом Карацевым, потом пришлось играть с Гоффеном без дня отдыха, а он был более отдохнувшим. Сейчас нам со Стефаносом [Циципасом] в этом смысле повезло, но в другой день может быть и наоборот.
– Сейчас вы даже после неудачных моментов кричите максимум раз-два, в последнее время как будто нет такого, что это продолжается долго, целый гейм. Эффект вашей работы над собой так проявляется?
– Надеюсь, что да. Вы правы, я думаю об этом: нельзя позволять себе такие эмоции в нескольких розыгрышах подряд, тем более чтобы это длилось весь гейм, полсета и так далее. Моя задача – контролировать себя. Возможно, в какой-то момент не будет вообще никаких звуков.
Ничего удивительного!
Потому что Андрея в туре на грунте с испанцами нет поражений за всю карьеру, только 14 побед, в том числе и над Надалем и Алькарасом.
Надо доиграть до четвертьфинала с Алькаросом, значит первый полуфинал ТБШ Рублёву будет обеспечен!
Все матчи Андрея Рублёва с испанскими теннисистами на грунте:
Только победы, 14 в карьере!
20.04.2015. Барселона, 1/32 финала. Рублёв — Фернандо Вердаско — 7:6 (7:4), 6:3.
27.07.2019. Гамбург, полуфинал. Рублёв — Пабло Карреньо-Буста — 4:6, 7:5, 6:1.
25.09.2020. Гамбург, четвертьфинал. Рублёв — Роберто Баутиста-Агут — 6:2, 7:5.
01.10.2020. Открытый чемпионат Франции, 1/32 финала. Рублёв — Алехандро Давидович-Фокина — 7:5, 6:1, 3:6, 6:1.
15.04.2021. Монте-Карло, 1/8 финала. Рублёв — Роберто Баутиста-Агут — 7:6 (7:2), 5:7, 6:3.
16.04.2021. Монте-Карло, 1/4 финала. Рублёв — Рафаэль Надаль — 6:2, 4:6, 6:2.
22.04.2021. Барселона, 1/8 финала. Рублёв — Альберт Рамос-Виньолас — 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.
13.05.2021. Рим, 1/8 финала. Рублёв — Роберто Баутиста-Агут — 6:4, 6:4.
11.04.2023. Монте-Карло, 1/16 финала. Рублёв — Хауме Мунар — 4:6, 6:2, 6:2.
15.05.2023. Рим, 1/16 финала. Рублёв — Алехандро Давидович-Фокина — 7:6 (10:8), 6:3.
26.07.2023. Гамбург, 1/16 финала. Рублёв — Бернабе Сапата Миральес — 5:7, 6:1, 7:6 (9:7).
28.04.2024. Мадрид, 1/16 финала. Рублёв — Алехандро Давидович-Фокина — 7:6 (12:10), 6:4.
01.05.2024. Мадрид, 1/4 финала. Рублёв — Карлос Алькарас — 4:6, 6:3, 6:2.
29.05.2024. РГ 1/32 Андрей Рублев – Педро Мартинес Портеро (Испания) 6:3, 6:4, 6:3
Итак, повторим, для прессы:
На ГРУНТЕ в туре Рублёв выиграл все 14 матчей у испанцев за карьеру!
Все.
У испанцев на ГРУНТЕ.
В том числе и у Надаля и Алькараса!
Андрей гроза испанцев на ГРУНТЕ!