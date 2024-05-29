Корне о последней одиночной встрече в карьере: «Всю ночь перед игрой мне снился Рафа – предложил сыграть трехсетовый матч в Страсбурге»

Алинзе Корне рассказала, кто ей снился перед последним одиночным матчем .

Француженка в последний раз в карьере выступила в одиночном разряде. Она проиграла 7-й сеяной Циньвэнь Чжэн в первом круге «Ролан Гаррос» – 2:6, 1:6.

«Последние сутки были запоминающимися и наполненными спокойствием. Но было трудно думать о матче как о соревновании и не думать о прощальных словах. Было тяжело пытаться победить Циньвэнь Чжэн, потому что она, очевидно, играла очень хорошо.

Я хорошо спала. Стоит сказать, что мне всю ночь снился Рафа (улыбается). Он предложил мне сыграть трехсетовый матч в Страсбурге, а после победы мы праздновали с его семьей. Утром я встала и подумала: «Сегодня буду говорить обо всем».

Теперь я могу сказать, что все закончилось. Я сделала на корте все, что могла. Она агрессивна, это очень сложная соперница. Ее трудно победить. Я старалась сделать все, что в моих силах. Думаю, в завершении я выступила очень неплохо».