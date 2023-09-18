Рублев о том, как сохранять позитивный настрой после поражений: «Пока все, что я пробовал, не работает. Я в поисках ответа на этот вопрос»

Андрей Рублев ответил, как справляется с негативными эмоциями после поражений.

– Когда матч складывается не в вашу пользу, что вы обычно делаете, чтобы настроиться на позитив после поражения?

– Я до сих пор учусь позитивному мышлению. Зачастую все наоборот. Мне бы тоже хотелось знать, как сохранять позитивный настрой, поскольку нельзя побеждать каждую неделю. Пока все, что я пробовал, не работает. Поэтому я тоже в поисках ответа на этот вопрос.

– И сколько времени требуется, чтобы вернулось хорошее настроение?

– Зависит от турнира и от поражения. Раньше после большинства турниров требовалось несколько дней, но сейчас все иначе. Сейчас зависит скорее от имевшейся возможности. К некоторым матчам я отношусь проще, потому что, допустим, был очень уставшим, играл без перерыва. Например, после турнира в Гамбурге, я, конечно, был разочарован, но я понимаю, что не мог хорошо выступить, потому что был вообще никакой. Но после некоторых матчей было действительно тяжело: например, после прошлогодних «Ролан Гаррос», US Open и Турина.

– На какие жертвы приходится идти профессиональным игрокам?

– Мне кажется, жертвы у всех разные. Зависит от привычек каждого человека, но, думаю, главная жертва в том, что нужно быть эгоистом по отношению к самому себе – иногда делать то, что не хочется, но лучше для тенниса. Возможно, тебе хочется уехать на неделю с друзьями, ты так долго этого ждал, соберутся все твои друзья, но нужно переступить через себя и сказать: «Нет, на этой неделе я должен тренироваться, чтобы подготовиться к турнирам». Так что нужно ставить теннис на первое место.

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