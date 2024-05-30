Котов впервые вышел в третий круг ТБШ
Павел Котов на «Ролан Гаррос» обыграл Стэна Вавринку – 7:6(5), 6:4, 1:6, 7:6(5).
25-летний россиянин впервые в карьере прошел два круга на турнире «Большого шлема».
Дальше он встретится с Янником Синнером.
Павел Котов на «Ролан Гаррос» обыграл Стэна Вавринку – 7:6(5), 6:4, 1:6, 7:6(5).
25-летний россиянин впервые в карьере прошел два круга на турнире «Большого шлема».
Дальше он встретится с Янником Синнером.
944 очков в рейтинге 52 недель, 51 место.
Отметим, что 51-ое место - пока наивысшее в карьере Котова!
14-11 в 2024, 56,0% побед.
32-32 в карьере, 50,0% побед. Вышел в ноль)))
16-11 на грунте, 59,3% побед. 10-5 в 2024, 66,7% побед.
Грунтовый сезон у Паши удался, надо признать...
Прямо сейчас, у него 10 побед на грунте в апреле-мае, это больше, чем у Рублева(9), Хачанова(8), , Медведева(7)...
Взял 330 очков на грунте.
А ведь еще 1 апреля у Котова было всего 145 очков в 2024, 121-124 место делил. А сейчас уже 59-ый в сезоне!
Интересно, как Котов выступит во второй половине года? Сейчас у него и посев на турнирах АТП-250, возможно, временами неплохой будет, все же почти в топ-50 зашел...