Котов впервые вышел в третий круг ТБШ

Теги Ролан Гаррос ATP Стэн Вавринка Павел Котов Теннис

Павел Котов на «Ролан Гаррос» обыграл Стэна Вавринку – 7:6(5), 6:4, 1:6, 7:6(5).

25-летний россиянин впервые в карьере прошел два круга на турнире «Большого шлема».

Дальше он встретится с Янником Синнером.

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6 комментариев
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475 очков в 2024, 59 место.
944 очков в рейтинге 52 недель, 51 место.
Отметим, что 51-ое место - пока наивысшее в карьере Котова!
14-11 в 2024, 56,0% побед.
32-32 в карьере, 50,0% побед. Вышел в ноль)))
16-11 на грунте, 59,3% побед. 10-5 в 2024, 66,7% побед.

Грунтовый сезон у Паши удался, надо признать...
Прямо сейчас, у него 10 побед на грунте в апреле-мае, это больше, чем у Рублева(9), Хачанова(8), , Медведева(7)...
Взял 330 очков на грунте.
А ведь еще 1 апреля у Котова было всего 145 очков в 2024, 121-124 место делил. А сейчас уже 59-ый в сезоне!

Интересно, как Котов выступит во второй половине года? Сейчас у него и посев на турнирах АТП-250, возможно, временами неплохой будет, все же почти в топ-50 зашел...
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Приятно удивил хладнокровием Павел. Ну и игрой у сетки. Да и вообще красиво играл. Стэну рано на пенсию - драйвовый еще
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Есть в его пузике какая-то изюминка, загадка)
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Вроде пару лет назад он говорил, что хочет в топ-50, я смеялся с этого, думал куда ему вообще, а тут вон что 51 онлайн и 59 в гонке. Если бы у бублика выиграл неделю назад, вообще 47 уже был бы. Во дела.
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В этом сезоне я больше ждал прорыва от Ромы Сафиуллина, но вместо него удивил Павел.
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