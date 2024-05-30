Котов впервые вышел в третий круг ТБШ

Павел Котов на «Ролан Гаррос» обыграл Стэна Вавринку – 7:6(5), 6:4, 1:6, 7:6(5).

25-летний россиянин впервые в карьере прошел два круга на турнире «Большого шлема».

Дальше он встретится с Янником Синнером.