Касаткина о том, почему снимает влоги: «Показать, что мы не просто теннисисты, которых люди видят на экране – за кадром всегда есть еще что-то»
Дарья Касаткина рассказала, для чего снимает влог на ютубе.
– Netflix больше нет, но вы ведете видеоблог, и у вас уже 50 тысяч подписчиков. Что вы..
– Мы выиграли это соревнование, да (смеется).
– В чем основная задумка?
– Показать закулисье теннисного тура и то, какие мы. Что мы не просто теннисисты, которых люди видят на экране во время игры – за кадром всегда есть еще что-то.
Помню, мой бывший тренер любил говорить: «За каждым форхендом стоит еще что-то». За каждым пропущенным или выигранным форхендом своя история. Вот это мы и пытаемся показать.
А еще мы в забавной форме взаимодействуем с игроками, чтобы получше их узнать. И просто показать обычную жизнь в туре. Иногда я говорю – да, это роскошь, особенно на подобных турнирах, но чаще всего это не так. Кроме того, мы многим жертвуем, мы боремся, упорно работаем. Это мы и хотим показать.