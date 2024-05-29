Касаткина о том, почему снимает влоги: «Показать, что мы не просто теннисисты, которых люди видят на экране – за кадром всегда есть еще что-то»

Теги Ролан Гаррос WTA Дарья Касаткина Теннис

Дарья Касаткина рассказала, для чего снимает влог на ютубе.

– Netflix больше нет, но вы ведете видеоблог, и у вас уже 50 тысяч подписчиков. Что вы..

– Мы выиграли это соревнование, да (смеется).

–  В чем основная задумка?

– Показать закулисье теннисного тура и то, какие мы. Что мы не просто теннисисты, которых люди видят на экране во время игры – за кадром всегда есть еще что-то.

Помню, мой бывший тренер любил говорить: «За каждым форхендом стоит еще что-то». За каждым пропущенным или выигранным форхендом своя история. Вот это мы и пытаемся показать.

А еще мы в забавной форме взаимодействуем с игроками, чтобы получше их узнать. И просто показать обычную жизнь в туре. Иногда я говорю – да, это роскошь, особенно на подобных турнирах, но чаще всего это не так. Кроме того, мы многим жертвуем, мы боремся, упорно работаем. Это мы и хотим показать.

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1 комментарий
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Кстати, довольно интересный влог. Как-то сел посмотреть один выпуск, в итоге, так затянуло, что разом посмотрел 3-4 выпуска.
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