Алькарас о победе над 176-й ракеткой мира в четырех сетах: «Де Йонг показал, что рейтинг не имеет значения»

Теги Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Йеспер де Йонг Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Йеспером де Йонгом на «Ролан Гаррос».

Он обыграл 176-ю ракетку мира 6:3, 6:4, 2:6, 6:2, а потом дал интервью на корте Алексу Корретхе.

– Я уже много раз говорил – на таких турнирах любой игрок может создать проблемы. Нужно быть сосредоточенным в каждом матче, каждом розыгрыше. Не имеет значения, что я высоко в рейтинге, а играю с кем-то не из топ-100. Нужно думать, что ты обязан играть на максимум.

Конечно, Йеспер показал, что рейтинг не имеет значения. Он показал, что у него есть уровень, чтобы подняться выше. У него есть уровень, чтобы войти в топ-100.

– Когда ты понял, что сегодня придется пострадать ради победы?

– Наверное, в третьем сете (смеется). Я понял, что не надо устраивать шоу, а надо втягиваться в розыгрыши.
Мне было сложно, были трудности. И я рад, что все получилось.

По-моему, весь матч мы с Йеспером устраивали отличное шоу – и, по-моему, у него получалось лучше, чем у меня.

4 комментария
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Как Алькарас умудрился прокакать сет, да ещё с таким счётом, этому клоуну?

Я посмотрел первые несколько геймов, этот Де Йонг просто с бэкхенда каждый второй раз накидывает в середину корта, и Алькарас его следующим ударом разваливает.

Я кивнул, все понял, и отключил.

А потом оказалось, что у Алькараса с этим бездарем проблемы были какие-то...

Чудеса.
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