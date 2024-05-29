Алькарас о победе над 176-й ракеткой мира в четырех сетах: «Де Йонг показал, что рейтинг не имеет значения»

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Йеспером де Йонгом на «Ролан Гаррос».

Он обыграл 176-ю ракетку мира 6:3, 6:4, 2:6, 6:2, а потом дал интервью на корте Алексу Корретхе.

– Я уже много раз говорил – на таких турнирах любой игрок может создать проблемы. Нужно быть сосредоточенным в каждом матче, каждом розыгрыше. Не имеет значения, что я высоко в рейтинге, а играю с кем-то не из топ-100. Нужно думать, что ты обязан играть на максимум.

Конечно, Йеспер показал, что рейтинг не имеет значения. Он показал, что у него есть уровень, чтобы подняться выше. У него есть уровень, чтобы войти в топ-100.

– Когда ты понял, что сегодня придется пострадать ради победы?

– Наверное, в третьем сете (смеется). Я понял, что не надо устраивать шоу, а надо втягиваться в розыгрыши.

Мне было сложно, были трудности. И я рад, что все получилось.

По-моему, весь матч мы с Йеспером устраивали отличное шоу – и, по-моему, у него получалось лучше, чем у меня.