Осака об упущенном матчболе против Швентек: «Это точно один из самых ярких матчей, которые я вообще играла. Точно незабываемый»

Наоми Осака оценила выступление в матче с Игой Швентек на «Ролан Гаррос».

Японка не подала на матч и упустила матчбол в решающем сете. В итоге полька победила 7:6(1), 1:6, 7:5.

– Это точно один из самых ярких матчей, которые я вообще играла. Точно незабываемый.

В целом это не худший момент, бывало и хуже. Я поплакала, когда уходила с корта, но вообще год назад я была беременна, когда смотрела, как Ига выигрывает турнир – и тогда только мечтала, что смогу снова играть на таком уровне. А сейчас мы провели такой напряженный матч, так что это для меня очень хороший показатель.

К тому же мы сейчас сыграли на ее покрытии. Посмотрим, что будет, когда мы встретимся на моем.

– Насколько вы близко сейчас к уровню игры, с которым выигрывали «Шлемы»?

– Я чувствую, что играю хорошо. Стоп. Почему вы качаете головой? Совсем нет? (смеется).

В Майами я играла с Игой, и она мне баранку повесила (2 апреля Осака проиграла 4:6, 0:6 – Спортс). Так что сейчас точно получилось лучше, – приводит слова Осаки корреспондент Sports Андрей Васильев.