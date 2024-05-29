Рууд о победе над Мелигени: «И я, и мой отец хотели отомстить их семье»

Каспер Рууд рассказал, почему для него была важна победа над Фелипе Мелигени.

Он обыграл бразильца в первом круге «Ролан Гаррос» – 3:6, 4:6, 3:6.

– Дядя Фелипе, Фернандо, не дал вашему отцу выиграть титул. Знали ли вы об этом раньше?

– Мы обсудили это за завтраком. Мой отец однажды проиграл в финале Бастада (в 1995-м – Sports)) – за всю карьеру ему так и не удалось выиграть турнир ATP. Парнем, которому он уступил, был дядя Фелипе.

Думаю, и я, и мой отец хотели отомстить семье Мелигени. И ожидание того стоило. Мы ждали так много лет, но сегодня все получилось (улыбается).