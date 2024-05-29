Рууд о победе над Мелигени: «И я, и мой отец хотели отомстить их семье»

Теги Ролан Гаррос ATP Каспер Рууд Фелипе Мелигени Теннис

Каспер Рууд рассказал, почему для него была важна победа над Фелипе Мелигени.

Он обыграл бразильца в первом круге «Ролан Гаррос» – 3:6, 4:6, 3:6.

– Дядя Фелипе, Фернандо, не дал вашему отцу выиграть титул. Знали ли вы об этом раньше? 

– Мы обсудили это за завтраком. Мой отец однажды проиграл в финале Бастада (в 1995-м – Sports)) – за всю карьеру ему так и не удалось выиграть турнир ATP. Парнем, которому он уступил, был дядя Фелипе.

Думаю, и я, и мой отец хотели отомстить семье Мелигени. И ожидание того стоило. Мы ждали так много лет, но сегодня все получилось (улыбается).

4 комментария
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Новость написана так, будто он не шутил))
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Ответ Jefri AG
Жесть, какие же мерзкие и злопамятные люди Рууд и его семейка, столько лет держат в себе ненависть и обиду за то поражение... Да и вообще за что тут можно мстить если его отец проиграл тогда в финале в честной борьбе. Я в шоке, а некоторые тут его ещё считают добрым, хорошим парнем.
дааа,Рууд всегда запоминает тех кому он проигрывал,и когда их выиграет пишет как же он хотел им там отомстить
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Норвежский сарказм..)) впрочем до братцев Бе ему еще далеко, а до Нортуга так вообще как до луны..))
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