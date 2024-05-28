Соболенко продолжает расписываться на лысине тренера: «Возможно, в этом и секрет»

Арина Соболенко рассказала, продолжает расписываться на голове Джейсона Стэйси.

В первом круге «Ролан Гаррос» она обыграла Эрику Андрееву 6:2, 6:1.

– Во время победного Australian Open вы перед каждым матчем ставили автограф на лысине своего тренера. Есть ли уже подобная традиция в Париже?

– Мы просто решили продолжить эту традицию. Сегодня перед матчем я тоже поставила автограф – выиграла. Давайте смотреть дальше, будет это работать или нет. Вполне вероятно, что это и есть ключ к победам, в этом и секрет! Так что мы продолжаем традицию (смеется), – приводит слова Соболенко корреспондент Sports Андрей Васильев.

Соболенко рассказала, зачем подписывает голову тренера