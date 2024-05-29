Касаткина при Маррея: «Энди лучший. Мы будем очень сильно по нему скучать»

Дарья Касаткина рассказала, как относится к Энди Маррею.

Британец может завершить карьеру летом 2024-го.

«Энди лучший. Мы будем очень сильно по нему скучать. Его британский юмор потрясающий. Он такой яркий персонаж на корте. Он был одним из лучших игроков мира, я наслаждалась его теннисом. Иногда я пыталась чему-то у него научиться.

К сожалению, время идет. Мы видим, как на этом турнире многие игроки говорят, что это их последний «Ролан Гаррос». Как есть. Это жизнь».