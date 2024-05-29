Джокович о том, будет ли Надаль играть в 2025-м: «Да, похоже»

Новак Джокович прокомментировал то, что Рафаэль Надаль может продолжить карьеру.

Ранее испанец отказался от прощальной церемонии на «Ролан Гаррос»

– Вчера вы смотрели на игру Надаля. Что вы можете о ней сказать? Похоже, он хочет играть и в 2025-м.

– Да, похоже. Я думаю, что он играл очень хорошо по сравнению с тем, что мы видели в Риме и Барселоне. Думаю, он показал гораздо более высокий уровень. Даже несмотря на то, что он проиграл в прямом сете, второй и третий были очень близки.

Он мог легко выиграть один из этих двух сетов. Возможно, тогда бы матч сложился иначе. Но ему немного не повезло с жеребьевкой, потому что Зверев в отличной форме, он выиграл Рим. Он подавал очень хорошо. Тяжело играть с Сашей, когда он так здорово чувствует мяч.

Было приятно наблюдать за этой встречей. Не считая Кубка Дэвиса, я не помню, когда в последний раз смотрел вживую игру такого уровня. Это было здорово. Я видел, что Ига [Швентек] и [Карлос] Алькарас там были. Думаю, мы все хотели проникнуться атмосферой его последнего выступления.

Но, похоже, это не так.