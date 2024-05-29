Джокович о том, будет ли Надаль играть в 2025-м: «Да, похоже»
Новак Джокович прокомментировал то, что Рафаэль Надаль может продолжить карьеру.
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– Вчера вы смотрели на игру Надаля. Что вы можете о ней сказать? Похоже, он хочет играть и в 2025-м.
– Да, похоже. Я думаю, что он играл очень хорошо по сравнению с тем, что мы видели в Риме и Барселоне. Думаю, он показал гораздо более высокий уровень. Даже несмотря на то, что он проиграл в прямом сете, второй и третий были очень близки.
Он мог легко выиграть один из этих двух сетов. Возможно, тогда бы матч сложился иначе. Но ему немного не повезло с жеребьевкой, потому что Зверев в отличной форме, он выиграл Рим. Он подавал очень хорошо. Тяжело играть с Сашей, когда он так здорово чувствует мяч.
Было приятно наблюдать за этой встречей. Не считая Кубка Дэвиса, я не помню, когда в последний раз смотрел вживую игру такого уровня. Это было здорово. Я видел, что Ига [Швентек] и [Карлос] Алькарас там были. Думаю, мы все хотели проникнуться атмосферой его последнего выступления.
Но, похоже, это не так.
И даже больше, чем в 2 раза.
Да и то, если Вавр с касторным тоже не повесят ракетки на гвоздь. Тогда разница будет ещё больше.
Просто цифры (не путать с вамокуляцией - вамосной калькуляцией, где "22 в среднем больше чем 24"))))
С таким уровнем грех ещё не поиграть
пхх))))