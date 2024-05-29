Джокович о том, будет ли Надаль играть в 2025-м: «Да, похоже»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Теннис

Новак Джокович прокомментировал то, что Рафаэль Надаль может продолжить карьеру.

 

Ранее испанец отказался от прощальной церемонии на «Ролан Гаррос»

– Вчера вы смотрели на игру Надаля. Что вы можете о ней сказать? Похоже, он хочет играть и в 2025-м. 

– Да, похоже. Я думаю, что он играл очень хорошо по сравнению с тем, что мы видели в Риме и Барселоне. Думаю, он показал гораздо более высокий уровень. Даже несмотря на то, что он проиграл в прямом сете, второй и третий были очень близки.

Он мог легко выиграть один из этих двух сетов. Возможно, тогда бы матч сложился иначе. Но ему немного не повезло с жеребьевкой, потому что Зверев в отличной форме, он выиграл Рим. Он подавал очень хорошо. Тяжело играть с Сашей, когда он так здорово чувствует мяч.

Было приятно наблюдать за этой встречей. Не считая Кубка Дэвиса, я не помню, когда в последний раз смотрел вживую игру такого уровня. Это было здорово. Я видел, что Ига [Швентек] и [Карлос] Алькарас там были. Думаю, мы все хотели проникнуться атмосферой его последнего выступления.

Но, похоже, это не так.

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11 комментариев
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В прямом сете? Гугл переводчик шалит.
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Рафулик показал очень высокий уровень позавчера. есесна заканчивать, демонстрируя такой уровень, это кощунство. другое дело, что сам банданыч не уважает никакие места, кроме первого, и едва ли ему будет греть душу проход в условные топ-8/топ-4 на ТБШ. что ж, пусть сам примет решение, как ему лучше
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-1
+1
А ведь когда Рафик закончит свою карьеру, у Величайшего Nо1е будет в 2 раза больше Шлемов, чем у всех(!) действующих игроков, вместе взятых.
И даже больше, чем в 2 раза.
Да и то, если Вавр с касторным тоже не повесят ракетки на гвоздь. Тогда разница будет ещё больше.
Просто цифры (не путать с вамокуляцией - вамосной калькуляцией, где "22 в среднем больше чем 24"))))
+7
-6
+1
Рафа сейчас играет гораздо лучше Ноле.
С таким уровнем грех ещё не поиграть
+3
-2
+1
Ответ Вегетарианец_
Рафуля поет эту уже порядком надоевшую песню, что я, может быть, закончу в 2024-м году, а, может, и нет, еще с прошлого года, так что, зная Надаля, никто не удивится, если он будет играть в 2025-м и даже в 2026-м году.
Пусть так и будет.
+2
-1
+1
Ответ S.Graf
А ведь когда Рафик закончит свою карьеру, у Величайшего Nо1е будет в 2 раза больше Шлемов, чем у всех(!) действующих игроков, вместе взятых. И даже больше, чем в 2 раза. Да и то, если Вавр с касторным тоже не повесят ракетки на гвоздь. Тогда разница будет ещё больше. Просто цифры (не путать с вамокуляцией - вамосной калькуляцией, где "22 в среднем больше чем 24"))))
дада, я в курсе: эти цифры - как сер(б)ом по рафазаяйкам
пхх))))
+2
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+1
Ответ Nikolay Stavrogin
Рафа сейчас играет гораздо лучше Ноле. С таким уровнем грех ещё не поиграть
это по версии Николая Ставрогина?
+1
0
+1
Рафуля поет эту уже порядком надоевшую песню, что я, может быть, закончу в 2024-м году, а, может, и нет, еще с прошлого года, так что, зная Надаля, никто не удивится, если он будет играть в 2025-м и даже в 2026-м году.
+2
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Тогда надо ждать и возвращения Роджера 🌟💪
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