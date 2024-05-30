«В Макдоналдс схожу, слишком много калорий потерял». Котов – о подготовке к матчу с Синнером

Теги Ролан Гаррос ATP Янник Синнер Павел Котов Теннис

Россиянин Павел Котов рассказал, как будет готовиться к игре с Янником Синнером.

25-летний россиянин встретится с итальянцем в третьем круге. Он впервые в карьере дошел до этой стадии благодаря победе над Стэном Вавринкой во втором раунде.

– Наверное, схожу в «Макдоналдс», немножко восстановлюсь. Очень уж много потратил килокалорий за первые два матча (в первом круге Котов обыграл Кэмерона Норри в пяти сетах, матч продолжался больше четырех часов – Спортс).

Постараюсь сыграть в свой лучший теннис, чтобы показать лучший уровень своего тенниса, – отметил Котов в интервью корреспонденту Спортса Андрею Васильеву.

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4 комментария
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О как! Форму боится потерять)
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И на игру с Синнером гамбургер захвати)
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Да пельменей тебе лучше пусть сварят,полезнее будет!!!Наверное Макдоналдс за рекламу платит.
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Хороший троллинг !)))
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