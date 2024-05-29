Циципас о Бадосе: «Паула очень часто говорит – и мне это надоедает – что очень хотела бы такой же форхенд, как у меня»

Теги ATP WTA Паула Бадоса Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас рассказал, чем ему помогают отношения с Паулой Бадосой.

«Это преимущество – мы переживаем похожие вещи каждый день, благодаря этому понимаем друг друга намного лучше. Глоток свежего воздуха – быть рядом с таким человеком, которому можно настолько доверять все, связанное с теннисом.

У нас прекрасные отношения. Благодаря тому, что мы так хорошо понимаем жизнь друг друга, у нас среди рутины так много небольших привычек, можно даже сказать суеверий.

Мы задаем друг другу очень много вопросов о теннисе. Приятно говорить о теннисе с человеком, который так глубоко понимает и анализирует игру.

Паула очень часто говорит – и мне это надоедает – что очень хотела бы такой же форхенд, как у меня. Я каждый раз отвечаю, что это невозможно, поэтому придется найти какой-то другой способ», – приводит слова Циципаса корреспондент Спортса Андрей Васильев.

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3 комментария
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Мое мнение косвенно подтверждается, что Стефанос предоставил возможность Паоле рассказать про расставание, но инициатором была не она. Именно Бадоса спровоцировала новый виток отношений. И думаю, именно ей эти отношения помогают больше.
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Чтобы иметь такой же форхенд Пауле нужно иметь фигуру Канепи. Тебе это надо?
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Чтобы иметь такой же форхенд Пауле нужно иметь фигуру Канепи. Тебе это надо?
Или Серены)
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