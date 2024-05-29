Гоффен о болельщиках на «Ролан Гаррос»: «Кто-то плюнул в меня жвачкой»

Теги Ролан Гаррос ATP Давид Гоффен Теннис

Давид Гоффен пожаловался на болельщиков на «Ролан Гаррос».

Бельгиец в первом круге «Ролан Гаррос» обыграл француза Джованни Мпетши Перрикара – 4:6, 6:4, 6:3, 6:7(4), 6:3.

«Когда болельщики оскорбляют тебя на протяжении трех с половиной часов, стоит им ответить.

Очевидно, что это зашло слишком далеко. Это абсолютно неуважительно. Некоторые люди приходят сюда скорее для того, чтобы раздражать теннисистов, чем для того, чтобы создавать хорошую атмосферу. Сегодня кто-то плюнул в меня жвачкой.

Многие жалуются. Об этом говорят в раздевалках и в руководстве ATP.

Думаю, такое происходит только во Франции. На «Уимблдоне» этого нет, в Австралии тоже. На US Open довольно тихо. Здесь же царит нездоровая атмосфера».

1 комментарий
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Некоторых буйных надо вывести с трибуны в виде показательного наказания, чтобы успокоить остальных...
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