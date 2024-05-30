Котов о победе над Вавринкой: «Был скользкий момент, когда Стэн при 3:1 в четвертом сете собрал четыре линии»

Теги Ролан Гаррос ATP Стэн Вавринка Павел Котов Теннис

Россиянин Павел Котов прокомментировал победу во 2-м круге «Ролан Гаррос».

Котов обыграл в четырех сетах Стэна Вавринку: 7:6(5), 6:4, 1:6, 7:6(5).

– Очень рад, что смог перебороть себя, перебороть такого сильного соперника – было очень сложно.

Матч был очень длинный, в какой-то момент третьем сете Стэну удалось перевернуть ход игры, но в четвертом я выдержал, смог дожать, смог додавить. Очень устал!

Был очень тяжелый, я бы даже сказал скользкий момент в четвертом сете, когда Стэн вел 3:1 и подавал, у него несколько раз было «больше», он собрал за этот гейм четыре линии, но я смог со счета «ровно» провести два хороших розыгрыша и перевернуть игру, – отметил Котов в разговоре с корреспондентом Спортса Андреем Васильевым.

25-летний россиянин впервые в карьере прошел два круга на турнире «Большого шлема». Дальше он встретится с Янником Синнером.

 

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