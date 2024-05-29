Беккер о том, почему не считает Синнера фаворитом «Ролан Гаррос»: «Грунт – не лучшее покрытие для Янника. И мы не знаем, в какой он сейчас форме»

Борис Беккер не считает Янника Синнера фаворитом «Ролан Гаррос».

«В целом на данный момент грунт – не лучшее для него покрытие.

Да, на харде, в зале и на траве он представляет большую угрозу, но на грунте он пока не выигрывал больших турниров.

В прошлом году он проиграл Альтмайеру в пяти сетах во втором круге, и мы не знаем, в какой он сейчас форме.

На «Большом шлеме» нет кратчайшего пути, ты две недели играешь в пятисетовом формате. Ты не будешь выигрывать легко и быстро, делая по 25 эйсов. Так что ему будет тяжело.

Если он в хорошей форме, то у него будет шанс, но сейчас по нему есть вопросы».