Беккер о том, почему не считает Синнера фаворитом «Ролан Гаррос»: «Грунт – не лучшее покрытие для Янника. И мы не знаем, в какой он сейчас форме»

Теги Ролан Гаррос ATP Борис Беккер Янник Синнер Теннис

Борис Беккер не считает Янника Синнера фаворитом «Ролан Гаррос».

«В целом на данный момент грунт – не лучшее для него покрытие.

Да, на харде, в зале и на траве он представляет большую угрозу, но на грунте он пока не выигрывал больших турниров.

В прошлом году он проиграл Альтмайеру в пяти сетах во втором круге, и мы не знаем, в какой он сейчас форме.

На «Большом шлеме» нет кратчайшего пути, ты две недели играешь в пятисетовом формате. Ты не будешь выигрывать легко и быстро, делая по 25 эйсов. Так что ему будет тяжело.

Если он в хорошей форме, то у него будет шанс, но сейчас по нему есть вопросы».

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ни убавить - ни прибавить.
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий