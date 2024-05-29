Бадоса о вернувшейся боли в спине: «Чувствую себя совершенно потерянной из-за травмы»

Паула Бадоса рассказала о рецидиве травмы.

В первом круге Ролан Гаррос испанка обыграла 26-ю сеяную Кэти Болтер – 4:, 7:5, 6:4. Теперь она сыграет с Юлией Путинцевой.

«После Рима я снова почувствовала боль в спине, мне пришлось вернуться в Мадрид. Я разговаривала со многими людьми, в том числе с игроками, которые были вынуждены уйти из спорта из-за этой травмы. Появилась неуверенность и сомнения. Я задавалась вопросом, как я буду продолжать, находясь в зависимости от уколов [кортизона].

Сегодня я вынуждена смириться с болью и прекратить тренировки. Это началось пару дней назад. В некоторых отрезках игры я чувствовала боль немного сильнее и становилось страшно.

Я никогда не знаю, в каком состоянии встану утром, а в некоторые дни я просыпаюсь от боли. Сегодня мне было больно на протяжении всего матча. Я горжусь тем, как я боролась, но сейчас я чувствую себя совершенно потерянной из-за этой травмы. Я не знаю, что делать. Но каждая победа – это возможность попытаться почувствовать себя лучше на следующий день.

В конце концов, я борюсь с [травмой], с соперницей и с самой собой, потому что я допускаю много ошибок. Во время игры происходит так много всего, что мне становится трудно. Иногда мне даже трудно контролировать эмоции.

В первом сете я чувствовала себя горой и поняла, что я долго не продержусь. С другой стороны, когда матч заканчивается, я горжусь тем, что смогла преодолеть эти мысли, и говорю себе: «Давай, давай, завтра будет еще один шанс».

Посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра. Но я борюсь со многими вещами».

Бадоса также прокомментировала решение сыграть микст вместе со Стефаносом Циципасом.

«Мне нужно улучшить многое – подачу, удар с лета, остальное... Мне показалось, что это хорошая идея – сыграть в парном или миксте. [Циципас] проведет большую работу и очень мне поможет

В конце концов, микст – это час-полтора, которые помогут мне с тренировками».