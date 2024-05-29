Бадоса о вернувшейся боли в спине: «Чувствую себя совершенно потерянной из-за травмы»

Теги травмы Ролан Гаррос WTA Паула Бадоса Стефанос Циципас Теннис

Паула Бадоса рассказала о рецидиве травмы.

 В первом круге Ролан Гаррос испанка обыграла 26-ю сеяную Кэти Болтер – 4:, 7:5, 6:4. Теперь она сыграет с Юлией Путинцевой.

«После Рима я снова почувствовала боль в спине, мне пришлось вернуться в Мадрид. Я разговаривала со многими людьми, в том числе с игроками, которые были вынуждены уйти из спорта из-за этой травмы. Появилась неуверенность и сомнения. Я задавалась вопросом, как я буду продолжать, находясь в зависимости от уколов [кортизона].

Сегодня я вынуждена смириться с болью и прекратить тренировки. Это началось пару дней назад. В некоторых отрезках игры я чувствовала боль немного сильнее и становилось страшно. 

Я никогда не знаю, в каком состоянии встану утром, а в некоторые дни я просыпаюсь от боли. Сегодня мне было больно на протяжении всего матча. Я горжусь тем, как я боролась, но сейчас я чувствую себя совершенно потерянной из-за этой травмы. Я не знаю, что делать. Но каждая победа – это возможность попытаться почувствовать себя лучше на следующий день.

В конце концов, я борюсь с [травмой], с соперницей и с самой собой, потому что я допускаю много ошибок. Во время игры происходит так много всего, что мне становится трудно. Иногда мне даже трудно контролировать эмоции.

В первом сете я чувствовала себя горой и поняла, что я долго не продержусь. С другой стороны, когда матч заканчивается, я горжусь тем, что смогла преодолеть эти мысли, и говорю себе: «Давай, давай, завтра будет еще один шанс».

Посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра. Но я борюсь со многими вещами».

Бадоса также прокомментировала решение сыграть микст вместе со Стефаносом Циципасом.

«Мне нужно улучшить многое – подачу, удар с лета, остальное... Мне показалось, что это хорошая идея – сыграть в парном или миксте. [Циципас] проведет большую работу и очень мне поможет

В конце концов, микст – это час-полтора, которые помогут мне с тренировками».

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18 комментариев
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Ну че, молодец! Пусть добрый Степа и брата и Бадосу на себе тащит.
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Мож закончить лучше? Жить потом с этой же спиной. В микст заявились, кажется, как в последний раз шанс выпал.
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Жаль, конечно, Паулита барышня небесталанная.
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Ответ tanith
Мож закончить лучше? Жить потом с этой же спиной. В микст заявились, кажется, как в последний раз шанс выпал.
Вряд ли речь идёт о дискомфорте в быту, а вот для профспорта спину можно считать убитой :(
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Какая то биполярочка. Вернулась боль, мне страшно - заявлюсь в пару и микст. Она еще молода, как уже говорил, стоит взять паузу в год-полтора, насладиться жизнью заняться здоровьем. А потом еще раз попытаться вернуться, если так тяжело без спорта
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Ответ tanith
меня новости про микст тож встревожили, но сейчас кажется что это так благородно - проявить поддержку. Не все кубками можно измерить. Плюс в карму, когда-то ему воздастся.
Что ещё за карма?
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Ответ Eugenie Nation
Я ее понимаю, мне тоже спина болит давно, в районе кресца. А на днях потянул мышцы возле трапеции. Сейчас голову повернуть не могу без боли. Хз зачем она себя мучает, там вероятно реально большие ментальные проблемы
ну а зачем Тим мучился несколько лет, Энди столько раз оперировался? всю жизнь этим занимались.
Просто что-ли бросить в один день.
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💔
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Ответ Stepan Alexandrovich
Вернулась к стефу - вернулась боль. Видать не хило он там ее проминает.
вспоминал какое сегодня число и после прочтения этой новости вместо 29 всплыло 69, интересно почему, бгг
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Ответ Сергей Орлов
Жаль, конечно, Паулита барышня небесталанная.
И упитанная очень))
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Ответ Stas Salesov
Степа ей мозг разъедает :(
Я ее понимаю, мне тоже спина болит давно, в районе кресца. А на днях потянул мышцы возле трапеции. Сейчас голову повернуть не могу без боли.
Хз зачем она себя мучает, там вероятно реально большие ментальные проблемы
0
0
0
Ответ Eugenie Nation
Какая то биполярочка. Вернулась боль, мне страшно - заявлюсь в пару и микст. Она еще молода, как уже говорил, стоит взять паузу в год-полтора, насладиться жизнью заняться здоровьем. А потом еще раз попытаться вернуться, если так тяжело без спорта
не слышала чтоб она в пару заявилась
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