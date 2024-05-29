Рыбакина о скучных вопросах: «Они немного одинаковые, поэтому я даже уже не знаю, что еще сказать»

Елена Рыбакина отреагировала на повторяющиеся вопросы на пресс-конференциях.

Казахстанку спрашивали, повлияла ли как-то на ее игру погода, каково было играть при закрытой крыше и что нужно сделать, чтобы выиграть «Ролан Гаррос».

Вопросы немного одинаковые, поэтому я даже уже не знаю, что еще сказать.

Простые вопросы, простые ответы. Что-нибудь еще?»