Рыбакина о скучных вопросах: «Они немного одинаковые, поэтому я даже уже не знаю, что еще сказать»

Теги Ролан Гаррос WTA Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина отреагировала на повторяющиеся вопросы на пресс-конференциях.

Казахстанку спрашивали, повлияла ли как-то на ее игру погода, каково было играть при закрытой крыше и что нужно сделать, чтобы выиграть «Ролан Гаррос».

Вопросы немного одинаковые, поэтому я даже уже не знаю, что еще сказать.

Простые вопросы, простые ответы. Что-нибудь еще?»

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12 комментариев
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Ты ж, Леночка, тоже никакие новые приеме в теннисе не изобретаешь.
Люди делают свою работу - и её нужно уважать. Ты сама - часть этого высокодоходного бизнеса.
Уснуть же можно от твоих ответов на пресс-конференциях.
Что это?
Неуважение?
Снобизм?
Незнание элементарных правил поведения?
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В следующий раз журналистам надо будет задать какой-нибудь нестандартный вопрос, например какую позу в сексе вы предпочитаете)
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Только не превращайся в теннисного Валерия Карпина, не отвечай со снобизмом и высокомерием
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Ответ Вадим Сидоров
Только не превращайся в теннисного Валерия Карпина, не отвечай со снобизмом и высокомерием
Да боже мой, ещё Санни Листон, в дремучие времена говорил: "Журналисты задают тупые вопросы, глядя на солнце они спрашивают, оно светит или нет?" Это было актуально сто лет назад, будет актуально и сейчас. Так что Карпин тут, далеко не первооткрыватель!!!
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С кем вы стречаетесь - это новый вопрос или уже избитый? ))
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За интересными вопросами надо к блогерам, а журналисты немного, но ограничены рамками этики.
Заходи к Дарье Касаткиной, а мы с удовольствием посмотрим твоё интервью.
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Тягомотину какую то развели…
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10 подряд геймов, выигранных Леной во вчерашнем матче, были совсем не скучными, 30 виннерсов при 2 анфорсах.. никто не удосужился спросить про полтора десятка выходов к сетке, десяток дропшотов.. ничего вообще про игру.. погода, кондиции, чем будете заниматься в выходной день.. скукота исходит от журналистов.. Лена в аниматоры не записывалась..)
по поводу, замеченного кем-то из комментаторов в этой ветке, высокомерия и снобизма.. это не про Лену.. мне понравилось, как Ига отрезала журналиста, который тоже какую-то туфту ее спросил..)
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Ответ Skip
С кем вы стречаетесь - это новый вопрос или уже избитый? ))
Не, скорее "Чья вы девушка?")
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Ответ Jefri AG
В следующий раз журналистам надо будет задать какой-нибудь нестандартный вопрос, например какую позу в сексе вы предпочитаете)
Уверен, Леночка бережёт себя для меня
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Ответ deligy
За интересными вопросами надо к блогерам, а журналисты немного, но ограничены рамками этики. Заходи к Дарье Касаткиной, а мы с удовольствием посмотрим твоё интервью.
Если человек не в состоянии придумать интересный вопрос в рамках этики - какой он на фиг журналист
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