Рыбакина о скучных вопросах: «Они немного одинаковые, поэтому я даже уже не знаю, что еще сказать»
Елена Рыбакина отреагировала на повторяющиеся вопросы на пресс-конференциях.
Казахстанку спрашивали, повлияла ли как-то на ее игру погода, каково было играть при закрытой крыше и что нужно сделать, чтобы выиграть «Ролан Гаррос».
Вопросы немного одинаковые, поэтому я даже уже не знаю, что еще сказать.
Простые вопросы, простые ответы. Что-нибудь еще?»
Люди делают свою работу - и её нужно уважать. Ты сама - часть этого высокодоходного бизнеса.
Уснуть же можно от твоих ответов на пресс-конференциях.
Что это?
Неуважение?
Снобизм?
Незнание элементарных правил поведения?
Заходи к Дарье Касаткиной, а мы с удовольствием посмотрим твоё интервью.
по поводу, замеченного кем-то из комментаторов в этой ветке, высокомерия и снобизма.. это не про Лену.. мне понравилось, как Ига отрезала журналиста, который тоже какую-то туфту ее спросил..)