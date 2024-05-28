Ролан Гаррос: Пейтон Стернс – Дарья Касаткина прямая трансляция матча 30.05.2024
Американка Пейтон Стернс попытается повторить достижение прошлого сезона, когда она смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции. Ее соперницей вновь станет россиянка Дарья Касаткина. Матч состоится 30 мая и начнется не ранее 16:30 по московскому времени.
Теннисистки будут встречаться на втором корте. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.
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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису
Пейтон Стернс завершила 2020 год на 209-й позиции мирового рейтинга, а прошлый сезон была уже в первой полусотне. Сейчас она несколько сдала, что объясняется неудачными турнирами в первой половине нынешнего сезона. Из девяти своих первых турниров с января по апрель американка лишь в двух случаях преодолевала барьер первого раунда. Но ближе к Ролан Гаррос случился прогресс. На двух челленжерах во французском Сен-Мало и итальянской Парме Стернс доходила до третьего раунда, а затем и вовсе случилась первая в карьере победа на WTA-250. В Марокко американка дошла до финала и уверенно в двух сетах выиграла у Майар Шериф. Начало на Roland Garros для Пейтон получилось несколько смазанным. В первом круге ее соперницей была Люция Чирич Багарич из Хорватии. Первый сет Стернс уверенно выиграла, но затем начались качели. Поражение во втором на затяжном тай-брейке. В итоге пришлось в третьей партии играть супертай-брейк. Большой вопрос, хватит ли американке сил, учитывая, что она играет еще и в паре.
Стернс – Касаткина прогноз на матч Ролан Гаррос 2024
Дарья Касаткина человек настроения. Если игра пошла с самого начала, то не факт, что все сложится удачно до конца. Одна нелепая ошибка, и все может тут же поменяться. Никто не удивляется, если Дарья выигрывает у соперниц из топ-10, но и поражения от теннисисток гораздо ниже рейтингом сюрпризами не бывают. Касаткина умеет и любит играть на грунте. Достаточно сказать, что высшим ее достижением на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros в 2022 году. При этом из шести титулов на турнирах WTA победа на грунте у нее всего одна. Наблюдать за игрой россиянки практически всегда удовольствие. Она любит комбинационный теннис, часто использует укороченные удары, но всем известно ее слабое место — подача. По-настоящему силовой она не владеет, да и двойных ошибок не избегает. В первом круге Дарья встречалась с сильной польской теннисисткой Маграденой Фрех и выиграла довольно убедительно со счетом 7 : 5, 6 : 1. Стернс она тоже должна проходить.
В пользу россиянки говорит и статистика. Ранее она встречалась со Стернс трижды и всегда выигрывала. Причем один из матчей состоялся как раз в третьем раунде Ролан Гаррос прошлого года. Букмекеры отдают Касаткиной довольно большое преимущество. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,37, на победу Пейтон Стернс коэффициент 3,11.