Ролан Гаррос: Пейтон Стернс – Дарья Касаткина прямая трансляция матча 30.05.2024

Американка Пейтон Стернс попытается повторить достижение прошлого сезона, когда она смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции. Ее соперницей вновь станет россиянка Дарья Касаткина. Матч состоится 30 мая и начнется не ранее 16:30 по московскому времени.

Теннисистки будут встречаться на втором корте. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Пейтон Стернс завершила 2020 год на 209-й позиции мирового рейтинга, а прошлый сезон была уже в первой полусотне. Сейчас она несколько сдала, что объясняется неудачными турнирами в первой половине нынешнего сезона. Из девяти своих первых турниров с января по апрель американка лишь в двух случаях преодолевала барьер первого раунда. Но ближе к Ролан Гаррос случился прогресс. На двух челленжерах во французском Сен-Мало и итальянской Парме Стернс доходила до третьего раунда, а затем и вовсе случилась первая в карьере победа на WTA-250. В Марокко американка дошла до финала и уверенно в двух сетах выиграла у Майар Шериф. Начало на Roland Garros для Пейтон получилось несколько смазанным. В первом круге ее соперницей была Люция Чирич Багарич из Хорватии. Первый сет Стернс уверенно выиграла, но затем начались качели. Поражение во втором на затяжном тай-брейке. В итоге пришлось в третьей партии играть супертай-брейк. Большой вопрос, хватит ли американке сил, учитывая, что она играет еще и в паре.

Стернс – Касаткина прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Дарья Касаткина человек настроения. Если игра пошла с самого начала, то не факт, что все сложится удачно до конца. Одна нелепая ошибка, и все может тут же поменяться. Никто не удивляется, если Дарья выигрывает у соперниц из топ-10, но и поражения от теннисисток гораздо ниже рейтингом сюрпризами не бывают. Касаткина умеет и любит играть на грунте. Достаточно сказать, что высшим ее достижением на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros в 2022 году. При этом из шести титулов на турнирах WTA победа на грунте у нее всего одна. Наблюдать за игрой россиянки практически всегда удовольствие. Она любит комбинационный теннис, часто использует укороченные удары, но всем известно ее слабое место — подача. По-настоящему силовой она не владеет, да и двойных ошибок не избегает. В первом круге Дарья встречалась с сильной польской теннисисткой Маграденой Фрех и выиграла довольно убедительно со счетом 7 : 5, 6 : 1. Стернс она тоже должна проходить.

В пользу россиянки говорит и статистика. Ранее она встречалась со Стернс трижды и всегда выигрывала. Причем один из матчей состоялся как раз в третьем раунде Ролан Гаррос прошлого года. Букмекеры отдают Касаткиной довольно большое преимущество. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,37, на победу Пейтон Стернс коэффициент 3,11.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024