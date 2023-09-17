Рублев о победе на турнире UTS во Франкфурте: «Я больше смеялся, но и расстраивался не меньше»

Теги ATP Григор Димитров Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев прокомментировал победу на выставочном турнире во Франкфурте.

В финале он обыграл Григора Димитрова – 14:13, 12:17, 11:10, 17:16.

«Сегодня мне повезло больше. Я больше смеялся, но и расстраивался не меньше.

Мне очень повезло. Когда разыгрывается решающее очко, никогда не знаешь, как лягут карты – просто выигрывает тот, кому больше повезет. Сегодня я выиграл две четверти именно в решающем розыгрыше, а это большая удача».

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1 комментарий

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S.Graf
Ну да, должно же было хоть где-то привезти
На Шлемах всё к Новаку (3 раза) да к Медведу "случайно" попадает
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