Гарсия – журналисту, посоветовавшему ей играть менее агрессивно: «Вы здесь новенький? Я всегда так играла, уже 15 лет»

Теги Ролан Гаррос WTA Каролин Гарсия Теннис

Каролин Гарсия резко ответила журналисту, который порекомендовал ей играть менее агрессивно. Это произошло на пресс-конференции после вылета с «Ролан Гаррос». Француженка во втором круге уступила Софии Кенин (3:6, 3:6).

– Вы говорили, что играете в атакующем стиле… Думаете ли вы иногда о том, что можно было бы рисковать чуть меньше?

– Вы здесь новенький (улыбается)? Я всегда так играла, уже 15 лет, так что нет. Я всегда хочу сохранять ДНК своего тенниса. Иногда я больше вкручиваю удары, больше выжидаю, но вынуждена признать, что это не самое лучшее зрелище.

3 комментария
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Наконец-то ей кто-то в лицо это сказал. И наконец стало понятно, что она никогда не изменится. Продолжит колотить по сеткам и аутам с первой подачи соперниц, а на вторую подачу будет входить по 2 метра в корт и получать крученую подачу в центр, с которой она непременно ошибается. Самая предсказуемая теннисистка сейчас в туре) Интересно вообще, ее тренеру пофиг?
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Какая приятная девочка. Не пожалела минуты своего времени объяснить дурналисту, что 2+2=4. Теперь пойдет, бедняга, к Касаткиной требовать агрессии, а потом к Циципасу с просьбой играть двумя руками.
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Не новенький, а политкорректный. Словосочетание "играть МЕНЕЕ агрессивно" не значит играть как Касаткина.
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