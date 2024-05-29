Гарсия – журналисту, посоветовавшему ей играть менее агрессивно: «Вы здесь новенький? Я всегда так играла, уже 15 лет»

Каролин Гарсия резко ответила журналисту, который порекомендовал ей играть менее агрессивно. Это произошло на пресс-конференции после вылета с «Ролан Гаррос». Француженка во втором круге уступила Софии Кенин (3:6, 3:6).

– Вы говорили, что играете в атакующем стиле… Думаете ли вы иногда о том, что можно было бы рисковать чуть меньше?

– Вы здесь новенький (улыбается)? Я всегда так играла, уже 15 лет, так что нет. Я всегда хочу сохранять ДНК своего тенниса. Иногда я больше вкручиваю удары, больше выжидаю, но вынуждена признать, что это не самое лучшее зрелище.