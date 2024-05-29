Швентек о камбэке в матче с Осакой: «Честно говоря, я уже не очень верила, что смогу выиграть»

Ига Швентек прокомментировала победу над Наоми Осакой на «Ролан Гаррос».

Полька уступала 2:5 в решающем сете, отыграла матчбол и выиграла со счетом 7:6(1), 1:6, 7:5.

– Пока трудно сказать что-то логически связное об этом матче. У меня были огромные проблемы в третьем сете, но каким-то образом получилось его перевернуть и выиграть.

Честно говоря, я уже не очень верила, что смогу выиграть, это было бы довольно наивно в той ситуации. Но, конечно, продолжала делать то, что нужно для победы. Тем, что я не сдалась, просто подняла свои шансы.

– На корте вы обратились к фанатам, звучало как претензия, но к чему конкретно? Вы про эпизод, когда кто-то крикнул перед вашим драйв-волеем?

– Я посчитала нужным об этом сказать, потому что, если бы такое произошло один раз, я бы не обратила внимание, но мы все же привыкли, что на арене тишина во время розыгрыша. Перед тем ударом действительно кто-то выкрикнул, прямо когда мяч летел на меня. Думаю, на такое нужно обращать внимание, чтобы такого становилось меньше. Французская публика очень активная, но она может быть и грубой при этом, – приводит слова Швентек корреспондент Sports Андрей Васильев.