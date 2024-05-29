Циципас после 4-сетовика с Альтмайером: «Самая сложная война идет с самим собой»

Циципас прокомментировал победу на Даниэлем Альтмаером.

Грек победил во втором круге «Ролан Гаррос» со счетом 6:3, 6:2, 6:7(2), 6:4. В четвертом сете он уступал с брейком.

«Было потрясающе, что болельщики меня поддерживали. И в конце я показывал чудесный теннис. Мне очень понравилось».

Также Циципас рассказал, каково играть с соперником, у которого тоже одноручный бэкхенд.

«Я редко играю с соперниками с одноручным ударом слева. И я как будто могу вкусить собственный теннис. У нас одинаковый профиль.

Одноручный бэкхенд может быть очень эффективен на грунте – раскрывает корт, у него более сильное вращение. Он способен творить чудеса.

Когда я играю с соперниками с одноручным бэкхендом, у меня мозг работает на других оборотах, чтобы находить нужные удары».

Кроме того, Циципас рассказал, что самое тяжелое в таких напряженных матчах.

«Борьба с собой. Это происходит во время матча – приходиться бороться с эмоциями и чувствами.

Самая сложная война идет с самим собой. И нужно находить возможность подбадривать себя и придумывать что-то даже в сложные моменты. Это самое сложное.

Я уступал в счете, но в прошлом у меня было много камбэков, и я ими вдохновлялся».