Циципас после 4-сетовика с Альтмайером: «Самая сложная война идет с самим собой»

Теги Ролан Гаррос ATP Стефанос Циципас Даниэль Альтмайер Теннис

Циципас прокомментировал победу на Даниэлем Альтмаером.

Грек победил во втором круге «Ролан Гаррос» со счетом 6:3, 6:2, 6:7(2), 6:4. В четвертом сете он уступал с брейком.

«Было потрясающе, что болельщики меня поддерживали. И в конце я показывал чудесный теннис. Мне очень понравилось».

Также Циципас рассказал, каково играть с соперником, у которого тоже одноручный бэкхенд.

«Я редко играю с соперниками с одноручным ударом слева. И я как будто могу вкусить собственный теннис. У нас одинаковый профиль.

Одноручный бэкхенд может быть очень эффективен на грунте – раскрывает корт, у него более сильное вращение. Он способен творить чудеса.

Когда я играю с соперниками с одноручным бэкхендом, у меня мозг работает на других оборотах, чтобы находить нужные удары».

Кроме того, Циципас рассказал, что самое тяжелое в таких напряженных матчах.

«Борьба с собой. Это происходит во время матча – приходиться бороться с эмоциями и чувствами.

Самая сложная война идет с самим собой. И нужно находить возможность подбадривать себя и придумывать что-то даже в сложные моменты. Это самое сложное.

Я уступал в счете, но в прошлом у меня было много камбэков, и я ими вдохновлялся».

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3 комментария
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играет, борется, показывает характер. даже слишком активные матчи для первых кругов, но может, это и к лучшему, быть в тонусе.
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+2
Ответ cosset
играет, борется, показывает характер. даже слишком активные матчи для первых кругов, но может, это и к лучшему, быть в тонусе.
Просто у него много лишних эмоций) но эт уже характер… для того, что бы выигрывать на верху нужен отбойный характер(Джок, Надя). Исключение тока Федя
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Ципа - инстафилософ.
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