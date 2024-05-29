Циципас о настрое в матче с Альтмайером: «Хорошо, что забыл о его камбэке в игре с Синнером»

Теги Ролан Гаррос ATP Стефанос Циципас Даниэль Альтмайер Теннис

Стефанос Циципас рассказал о настрое в матче с Даниэлем Альтмайером во втором круге «Ролан Гаррос» (6:3, 6:2, 6:7(2), 6:4). В четвертом сете он уступал с брейком.

– Альтмайер в прошлом году здесь отыгрывался у Синнера по сетам и выигрывал в пяти партиях. Вы думали об этом по ходу матча, когда он взял третью и вел с брейком в четвертой?

(после паузы) Правда? Такое было?

– Да, он отыгрывал матчболы и победил во втором круге.

– (после паузы) Точно! Вспомнил. Нет, я не думал об этом, как вы понимаете. И хорошо даже, что не знал этого, забыл.

В целом, конечно, неприятно взять два сета, играя в прекрасный теннис, а потом вдруг обнаружить, что соперник вернулся в игру, взял сет, ведет с брейком в четвертом, – приводит слова Циципаса корреспондент Спортса Андрей Васильев.

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