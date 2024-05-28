Аванесян о том, что не боится топов: «Я бы хотела сыграть со Швентек или Соболенко. Благодаря таким матчам получаешь опыт и улучшаешь игру»

Элина Аванесян прокомментировала победу над Чжу Линь на старте «Ролан Гаррос».

Она выиграла 6:2, 6:4 и вышла на Анну Блинкову.

– Чем дольше мы ждали, тем волнительнее становилось. Особенно с учетом моего прошлогоднего результата. В какой-то момент нас позвали, мы поднялись, и как только выходить на корт – снова пошел дождь. Пришлось вернуться и ждать еще часа два.

– Год назад вы из квалификации дошли до четвертого круга, это был ваш прорыв. Как влияло на мысли перед этим турниром?

– Старалась об этом не думать, потому что тогда был хороший результат, да, но с того момента я стала играть намного лучше. Конечно, все равно были мысли об очках и все такое, но пыталась фокусироваться на другом.

– А за счет чего вы стали играть лучше? Кроме просто уверенности.

– Уверенность да, однозначно. В целом работа, которую мы за это время провели, позволяет на корте себя чувствовать намного увереннее.

– Смотрите ли сетку на турнирах, отмечаете ли тех, с кем играть будет неудобно?

– А мне нравится играть с теми, с кем неудобно. Или с теми, кто выше в рейтинге: я бы на самом деле хотела сыграть с Игой Швентек или с Ариной Соболенко. Понятное дело, будет тяжело. Но еще будет очень хороший опыт, получится свою игру улучшить благодаря таким матчам, – сказала Аванесян в интервью корреспонденту Спортса Андрею Васильеву.