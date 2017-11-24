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    Россия потеряла первое место по итогам Олимпиады в Сочи

    Теги Сочи-2014 допинг МОК сборная России сборная России жен

    Сборная России опустилась на третье место в общекомандном зачете по итогам Олимпийских игр в Сочи.

    Сегодня комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда аннулировала результаты Игр-2014 российского бобслеиста Александра Зубкова и конькобежки Ольги Фаткулиной.

    Экипаж Зубкова в Сочи завоевал два золота –  в соревнованиях двоек и четверок, Фаткулина стала второй на дистанции 500 м.

    Ранее Россия была лишена еще шести наград – золота в скелетоне (Александр Третьяков), трех серебряных наград в лыжных гонках (Максим Вылегжанин, командный спринт, эстафета), бронзы в женском скелетоне (Елена Никитина), золото лыжника Александра Легкова перешло его соотечественнику Илье Черноусову.

    После дисквалификации Зубкова экипаж Александра Касьянова поднялся на третье место как в четверках, так и в двойках. Однако вчера стало известно, что дело Касьянова также будет рассмотрено комиссией МОК.

    Таким образом, у России на данный момент 26 наград (10-7-9), она пропустила вперед Норвегию и Канаду.

    Новый медальный зачет Сочи: России опустилась на третье место

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