Депутат Свищев: «Бах превратился в посмешище. ООН должна разобраться в политических и дискриминационных заявлениях МОК и его руководителя»

Депутат Свищев призвал расследовать заявления главы МОК в разговоре с пранкерами.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в беседе с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом произнес молитву за то, чтобы Игры дружбы в России не состоялись.

«Бах превратился в посмешище. Человек, который совершенно не отдает себе отчет, что можно говорить, что нельзя. Он даже не понимает, с кем говорит, до последнего.

Как я и говорил ранее, ООН должна включиться в данную ситуацию и разобраться в политических и дискриминационных заявлениях МОК и его руководителя.

Это уже прямое политическое влияние под прикрытием спортивной организации. Человек прямо говорит о задаче не допустить проведения соревнований в одной и стран. Таким образом президент МОК еще и нарушает Олимпийскую хартию и порочит все то, что является целями самой организации», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Пранкеры позвонили Томасу Баху – и он разозлил весь наш спорт