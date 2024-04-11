Депутат Свищев: «Бах превратился в посмешище. ООН должна разобраться в политических и дискриминационных заявлениях МОК и его руководителя»

Теги МОК Государственная дума Томас Бах Дмитрий Свищев ООН Политика ТАСС дискриминация Игры дружбы Керлинг

Депутат Свищев призвал расследовать заявления главы МОК в разговоре с пранкерами.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в беседе с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом произнес молитву за то, чтобы Игры дружбы в России не состоялись.

«Бах превратился в посмешище. Человек, который совершенно не отдает себе отчет, что можно говорить, что нельзя. Он даже не понимает, с кем говорит, до последнего.

Как я и говорил ранее, ООН должна включиться в данную ситуацию и разобраться в политических и дискриминационных заявлениях МОК и его руководителя.

Это уже прямое политическое влияние под прикрытием спортивной организации. Человек прямо говорит о задаче не допустить проведения соревнований в одной и стран. Таким образом президент МОК еще и нарушает Олимпийскую хартию и порочит все то, что является целями самой организации», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Пранкеры позвонили Томасу Баху – и он разозлил весь наш спорт

20 комментариев
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Бах: "Держи в курсе Димон, нам очень важно ваше мнение"
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Все депутаты совершенно не отдают себе отчет, что можно говорить, что нельзя. Они даже не понимают и не думают, что они говорят и к кому обращаются. Может тогда с себя начать, а потом уж чужих судить.
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Ответ ZHEKA ST
Все депутаты совершенно не отдают себе отчет, что можно говорить, что нельзя. Они даже не понимают и не думают, что они говорят и к кому обращаются. Может тогда с себя начать, а потом уж чужих судить.
Можно вывезти гопника со двора, приодеть в костюм и посадить в кресло, но он так и останется гопником. Они привыкли с юношества общаться таким образом, пока им кто-то посильнее не объяснит на их же языке, такие понимают только язык грубой силы и унижений. Вот придёт Свищёву письмо из АП, где будет сказано "Завали #####", он сразу и завалит его, соблюдя иерархию.
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Не понимаю смысла этой кампании против Баха. Он всю дорогу в принципе был лоялен к России. У него на Западе репутация коррупционера, продавшегося то ли России, то ли Китаю, то ли Азербайджану.

Ну уйдет он. Дальше что?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Какое основание имеет ООН вмешиваться или расследовать действия МОК ? МОК им не подчиняется, официально это общественная организация.
Свищёв им поручил - значит должна... Чего непонятного❓☝️
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Ну да, пишите в ООН )
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Какое основание имеет ООН вмешиваться или расследовать действия МОК ?
МОК им не подчиняется, официально это общественная организация.
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Как посмотреть... Свищев считает посмешищем Баха, у нас, как известно, посмешища сидят в Думе... Вообщем, всё зависит от места взгляда на рассматриваемый объект))
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как по заказу и как всегда повылезала вся нечисть: бах, бах, бах, бахххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
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любопытно, что олимпийскую хартию написал, как известно Пьер де Кубертен. Дружил с гитлером, брал нацистские деньги, ругал критиков фашистской идеологии и пел ему дифирамбы. Но спорт конечно же "вне политики"
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Как бы от такого стресса Бах не застрелился ...
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Ответ Yngwar
Не понимаю смысла этой кампании против Баха. Он всю дорогу в принципе был лоялен к России. У него на Западе репутация коррупционера, продавшегося то ли России, то ли Китаю, то ли Азербайджану. Ну уйдет он. Дальше что?
с чего бы ему уходить?
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Ответ Yngwar
Как просто и удобно жить в чёрно-белом мирке))
Ну тебе виднее!
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