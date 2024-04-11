Депутат Свищев: «Бах превратился в посмешище. ООН должна разобраться в политических и дискриминационных заявлениях МОК и его руководителя»
Депутат Свищев призвал расследовать заявления главы МОК в разговоре с пранкерами.
Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в беседе с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом произнес молитву за то, чтобы Игры дружбы в России не состоялись.
«Бах превратился в посмешище. Человек, который совершенно не отдает себе отчет, что можно говорить, что нельзя. Он даже не понимает, с кем говорит, до последнего.
Как я и говорил ранее, ООН должна включиться в данную ситуацию и разобраться в политических и дискриминационных заявлениях МОК и его руководителя.
Это уже прямое политическое влияние под прикрытием спортивной организации. Человек прямо говорит о задаче не допустить проведения соревнований в одной и стран. Таким образом президент МОК еще и нарушает Олимпийскую хартию и порочит все то, что является целями самой организации», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Пранкеры позвонили Томасу Баху – и он разозлил весь наш спорт
Ну уйдет он. Дальше что?
МОК им не подчиняется, официально это общественная организация.