Замгенпродюсера «Матч ТВ»: «Да, мы потеряли рейтинговые международные соревнования, но спорт остается и живет. Показатели внутренних стартов растут»

Теги телевидение Спартакиада Советский спорт Матч ТВ Игры Будущего Игры дружбы Вячеслав Леонов Биатлон

Замгенпродюсера «Матч ТВ» рассказал, как отстранение россиян отразилось на вещании.

– Насколько сложно пришлось телеканалу «Матч ТВ» в период, когда наш спорт начал становиться изолированным, как выстраивалась сетка вещания?

– В принципе, сетку вещания спортивного канала верстать очень интересно, потому что его программа не похожа ни на один другой канал. Есть сходства с сеткой новостного телеканала: когда появляются новостные инфоповоды, все плывет по времени.

Важно учитывать очень много нюансов. Что перед, что после международных санкций принцип составления сетки остается один и тот же: меняются внутренние компоненты, меняются сами трансляции, но все остальное то же самое.

Сейчас стало больше внутренних соревнований: появляются Спартакиады, Игры дружбы, Фиджитал Игры. Нужно понять, какие запланированы спортивные соревнования, их дату и время проведения, регламент, расставить их, выбрать наиболее рейтинговые, добавить прямые эфиры новостных и аналитических эфиров.

Да, мы потеряли рейтинговые соревнования на международной арене, на большинстве их них нет российских спортсменов. Но спорт остается и живет.

– Удалось ли выровнять статистику по просмотрам?

– В сравнении с временами, когда были международные соревнования с участием россиян, наверное, нет. Зрителю более интересны соревнования «наши против не наших», но мы и сейчас даем возможность получать эмоции, ради которых они включают наш канал.

Социологические показатели внутренних соревнований растут, мы это видим во всех отчетах, – сказал Вячеслав Леонов.

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39 комментариев
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Скоро и ЛЧ потеряют, но все равно будут твердить что ЧР, смотрят не хуже.
+33
-3
+30
Меньше выбора к просмотру, больше рейтинги у того, что есть в наличии.

- Ваш кэп.
+21
0
+21
Это он так себя успокаивает после того, как они не купили права ЛЧ на новый сезон?!
+11
-1
+10
Сейчас я Матч включаю только из-за ЛЧ, если ее потеряют, то мне в принципе этот канал не нужен будет. Формулу, НХЛ, АПЛ просрали, смотреть там нечего.
+13
-3
+10
Ну да, заменили международные соревнования...
Включаю матчтв, а там в духе соловьиного помёта, что-то о Зеленском болельщикам рассказывают.
Выключил.
+11
-3
+8
Ответ CaSpeR-13
ну мне объективно кроме финала и полуфиналов лч чр намного приоритетнее и интереснее
Кому и кобыла - невеста.
+8
-1
+7
Ответ Jedef
Было бы хуже, если упали у того, что осталось - значит его раньше смотрели в перерывах между нормальными трансляциями или когда ничего интересного сегодня не показывают
Скоро эти эксперты будут рассказывать о двух-,трехкратном увеличении просмотров. Но если базовый показатель мал, то эти цифры как были ничтожными так и останутся
+4
0
+4
Ответ CaSpeR-13
все мы знаем что рейтинг финала кубка России два года назад был выше финала лч. Но вы все равно скажите что это вранье от матч тв
Зам.ген.продюсера матч ТВ, вы спалились.
+4
0
+4
верните уже боевики с ван Даммом, Лундгреном, Уиллисом, Чак Норрисом, а то мы соскучились
+4
0
+4
Ответ Гриззли
Сейчас я Матч включаю только из-за ЛЧ, если ее потеряют, то мне в принципе этот канал не нужен будет. Формулу, НХЛ, АПЛ просрали, смотреть там нечего.
НХЛ у них никогда не было
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Растут относительно чего? Относительно нуля?
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Ответ ДудьСдулся
Ну да, заменили международные соревнования... Включаю матчтв, а там в духе соловьиного помёта, что-то о Зеленском болельщикам рассказывают. Выключил.
надо же постоянно повторять народу, за что нас не любят...а мы их соответственно со своими че, чм и ои...лучше чр оказывается ничего нету...
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Ответ янетыитынея
Меньше выбора к просмотру, больше рейтинги у того, что есть в наличии. - Ваш кэп.
Было бы хуже, если упали у того, что осталось - значит его раньше смотрели в перерывах между нормальными трансляциями или когда ничего интересного сегодня не показывают
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Угу, как обычно, "да, мы просрали все полимеры", НО ... хрен ли нам, кабанам - бюджетное баблишко будет успешно растрачено при любом раскладе ... (
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Смотрят футбол, хоккей, UFC, бокс. Лыжи, биатлон по сезону. Все эти диджитал и прочую хрень смотрят люди, которые в спорте ничего не смыслят. Набирать аудиторию за счёт школьников, имеющих отношение к компьютерным играм, это на злобу дня, но к спорту это не относится. Видел я эти битвы роботов, полное днище. Кроме участников никто эмоций не испытывает.
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Вчера М. Орзул, зажгла, и если бы не студия, то Генич выкинул её в форточку.
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Если бы еще Матч вместо помойной естьтемы опять пустил боевички с Сигалом, Норрисом и Сталлоне, от этого было бы больше рейтингов))
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Да, мы потеряли показы рейтинговых международных спортивных соревнований на наших каналах, зато конкурируем с программами соловьевым и скабеевой с помощью нашей ежедневной программы "есть тема", добавил леонов.
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"Кому и кобыла - невеста"...
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Ответ Жорег Борщофф
К счастью, канал работает не для тебя одного.
Ну да, те полтора человека, которые смотрят этот канал, видимо в восторге от разнооборазия трансляций и качества контента.) Это их дело, я не оспариваю, пусть хоть круглыми сутками его смотрят.)
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Ответ Жорег Борщофф
А зачем зрителям в спорте что-то смыслить? Вам битвы роботов не нравятся, мне UFC и лыжи, например.
Смотри битвы роботов и будь доволен.
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Если говорят - растут, как пить - падают.
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ейчас стало больше внутренних соревнований: появляются Спартакиады, Игры дружбы, Фиджитал Игры.
===

это г@#&но, которое никто не смотрит..
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- Возьмите лучших из лучших!
- Лучшие из лучших зализывают раны.
- Тогда возьмите лучших из худших!..
(с)
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Ответ Westmoreland
Скоро и ЛЧ потеряют, но все равно будут твердить что ЧР, смотрят не хуже.
буду только рад, хотя бы можно будет смотреть со звуком
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ЧМ по лаптям?)
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Ответ nikitachu
НХЛ у них никогда не было
Серьезно? Ну видимо я по какому-то другому федеральному каналу ночью смотрел игры, наверное по ТНТ)
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Ответ Гриззли
Сейчас я Матч включаю только из-за ЛЧ, если ее потеряют, то мне в принципе этот канал не нужен будет. Формулу, НХЛ, АПЛ просрали, смотреть там нечего.
да,уже смысла нет платить за матч премьер и матч футбол
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Ответ nikitachu
НХЛ у них никогда не было
Они по сублицензии от яндекса показывали, так что был
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