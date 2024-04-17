Замгенпродюсера «Матч ТВ»: «Да, мы потеряли рейтинговые международные соревнования, но спорт остается и живет. Показатели внутренних стартов растут»

Замгенпродюсера «Матч ТВ» рассказал, как отстранение россиян отразилось на вещании.

– Насколько сложно пришлось телеканалу « » в период, когда наш спорт начал становиться изолированным, как выстраивалась сетка вещания?

– В принципе, сетку вещания спортивного канала верстать очень интересно, потому что его программа не похожа ни на один другой канал. Есть сходства с сеткой новостного телеканала: когда появляются новостные инфоповоды, все плывет по времени.

Важно учитывать очень много нюансов. Что перед, что после международных санкций принцип составления сетки остается один и тот же: меняются внутренние компоненты, меняются сами трансляции, но все остальное то же самое.

Сейчас стало больше внутренних соревнований: появляются Спартакиады, Игры дружбы, Фиджитал Игры. Нужно понять, какие запланированы спортивные соревнования, их дату и время проведения, регламент, расставить их, выбрать наиболее рейтинговые, добавить прямые эфиры новостных и аналитических эфиров.

Да, мы потеряли рейтинговые соревнования на международной арене, на большинстве их них нет российских спортсменов. Но спорт остается и живет.

– Удалось ли выровнять статистику по просмотрам?

– В сравнении с временами, когда были международные соревнования с участием россиян, наверное, нет. Зрителю более интересны соревнования «наши против не наших», но мы и сейчас даем возможность получать эмоции, ради которых они включают наш канал.

Социологические показатели внутренних соревнований растут, мы это видим во всех отчетах, – сказал Вячеслав Леонов.