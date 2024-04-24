Губерниев о допинг-деле пловцов: «Американцы абсолютно правы – WADA что, пляшет под китайскую дудку? Это лишний раз говорит, как важно быть великой страной»

Теги плавание допинг сборная Китая Дмитрий Губерниев USADA WADA сборная Китая жен Биатлон

Дмитрий Губерниев указал на своеобразное отношение WADA к США и Китаю.

Ранее Антидопинговое агентство США (USADA) призвало пересмотреть деятельность Всемирного антидопингового агентства (WADA) из‑за ситуации с 23 китайскими пловцами, избежавшими наказания за допинг-пробы на триметазидин.

«Американцы абсолютно правы. WADA что, пляшет под китайскую дудку и ориентировано на китайские деньги? Как говорится, кому война, а кому мать родна. Это лишний раз говорит о том, как важно быть по‑настоящему великой страной.

Китай, США – к ним одно отношение, а к нам – немножко другое. Надо по‑прежнему заниматься родиной, Россией, поднимать экономику и поменьше обращать внимание на то, что там у них», – сказал комментатор Губерниев.

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!

Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет

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12 комментариев
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Важно задуматься что делает страну великой
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-3
+20
Важно быть великой страной с пенсиями 150 долларов
+12
-7
+5
Так что ж ты на митинге не сказал это геостратегу? А сейчас пытаться на двух стульях усидеть... не думаю, что что-то хорошее выйдет)
+8
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+4
Ответ United
Важно быть великой страной с пенсиями 150 долларов
В Китае, по-моему, вообще пенсий толком нет, да и в СССР они были нищенские.... Моя прабабка получала 55р. пенсию(при том, что в войну трудилась на заводе).... И тем не менее СССР был великой страной.... Не пенсии делают страну великой в глазах других стран.
+3
-1
+2
"Надо по‑прежнему заниматься родиной, Россией, поднимать экономику и поменьше обращать внимание на то, что там у них», – сказал комментатор Губерниев (с) Ты это руководству телевизионных каналов скажи, включая Матч ТВ. Их очень волнует как Байден спотыкается, забывает слова, как Шольц головой ударился, какой Макрон слабенький политик и т. д. Прямо разрывает их всех от радости, когда на западе забастовки.
+3
-2
+1
Он не считает свою страну великой?
+2
-2
0
"великая страна" Норвегия делает всех в лыжах и биатлоне, Нидерланды - в конькобежном спорте, Бразилия и Аргентина - в футболе, Канада - в хоккее. И вада под них пляшет видимо
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Не великой,а цивилизованной.
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Я не хочу в великой стране жить. Можно жить в обычной? Или англосаксы не дадут?
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Олимпийские принципы сгнили, ВАДА и вообще мировой спорт смердит.
Нужен перезапуск.
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