Дмитрий Губерниев указал на своеобразное отношение WADA к США и Китаю.

Ранее Антидопинговое агентство США (USADA) призвало пересмотреть деятельность Всемирного антидопингового агентства (WADA) из‑за ситуации с 23 китайскими пловцами, избежавшими наказания за допинг-пробы на триметазидин.

«Американцы абсолютно правы. WADA что, пляшет под китайскую дудку и ориентировано на китайские деньги? Как говорится, кому война, а кому мать родна. Это лишний раз говорит о том, как важно быть по‑настоящему великой страной.

Китай, США – к ним одно отношение, а к нам – немножко другое. Надо по‑прежнему заниматься родиной, Россией, поднимать экономику и поменьше обращать внимание на то, что там у них», – сказал комментатор Губерниев.

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!

Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет