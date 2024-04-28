Олег Матыцин: «Спорт – один из приоритетов государственной политики, что неоднократно было подчеркнуто и доказано президентом»

Матыцин заявил, что спорт остается одним из приоритетов государственной политики.

Ранее комментатор назвал Россию «неспортивной державой». Позднее его мнению поддержала депутат Госдумы Ирина Роднина.

«Россия была, есть и будет великой спортивной державой с накопленными традициями, возможностями и стремлением к дальнейшим победам. Грустно слышать от некоторых представителей органов власти, спортивной общественности, журналистов, что Россия – неспортивная страна.

Спорт – один из приоритетов государственной политики, что неоднократно было подчеркнуто и доказано президентом и правительством России. Спорт является одной из основных программ государства в рамках поддержания здоровья граждан и привлечения их к активному образу жизни.

Количество людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, неизменно растет год от года и сегодня составляет 56,8%, а к 2030 году этот показатель достигнет 70% - в этом нет сомнений, учитывая сколько сил и средств наше государство вкладывает в развитие спорта, прежде всего массового, детско-юношеского.

По всей стране строятся спортивные объекты, проводятся различные физкультурно-спортивные мероприятия для всех категорий населения. Практически в каждом регионе власти организуют спортивные программы и активности для граждан, на предприятиях развивается культура корпоративного спорта. С 2022 года россияне могут получить социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги.

Да, из-за санкций наши спортсмены несправедливо отстранены от участия в международных соревнованиях, и государство предпринимает все необходимые меры, чтобы сохранить социальные гарантии спортсменов, поддерживать их соревновательную активность. Организованы Всероссийские спартакиады среди сильнейших спортсменов по летним и зимним видам спорта.

Мы не можем изменить санкционную политику некоторых стран и организаций в отношении российского спорта, но как представители российской спортивной семьи мы должны быть едины и солидарны в стремлении сделать спорт нормой нашей жизни. Нашим спортивным и общественным деятелям хочется пожелать быть примером для подражания среди молодого поколения и оставаться объективными в своих оценках», – заявил министр спорта России.