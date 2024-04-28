Олег Матыцин: «Спорт – один из приоритетов государственной политики, что неоднократно было подчеркнуто и доказано президентом»
Матыцин заявил, что спорт остается одним из приоритетов государственной политики.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал Россию «неспортивной державой». Позднее его мнению поддержала депутат Госдумы Ирина Роднина.
«Россия была, есть и будет великой спортивной державой с накопленными традициями, возможностями и стремлением к дальнейшим победам. Грустно слышать от некоторых представителей органов власти, спортивной общественности, журналистов, что Россия – неспортивная страна.
Спорт – один из приоритетов государственной политики, что неоднократно было подчеркнуто и доказано президентом и правительством России. Спорт является одной из основных программ государства в рамках поддержания здоровья граждан и привлечения их к активному образу жизни.
Количество людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, неизменно растет год от года и сегодня составляет 56,8%, а к 2030 году этот показатель достигнет 70% - в этом нет сомнений, учитывая сколько сил и средств наше государство вкладывает в развитие спорта, прежде всего массового, детско-юношеского.
По всей стране строятся спортивные объекты, проводятся различные физкультурно-спортивные мероприятия для всех категорий населения. Практически в каждом регионе власти организуют спортивные программы и активности для граждан, на предприятиях развивается культура корпоративного спорта. С 2022 года россияне могут получить социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги.
Да, из-за санкций наши спортсмены несправедливо отстранены от участия в международных соревнованиях, и государство предпринимает все необходимые меры, чтобы сохранить социальные гарантии спортсменов, поддерживать их соревновательную активность. Организованы Всероссийские спартакиады среди сильнейших спортсменов по летним и зимним видам спорта.
Мы не можем изменить санкционную политику некоторых стран и организаций в отношении российского спорта, но как представители российской спортивной семьи мы должны быть едины и солидарны в стремлении сделать спорт нормой нашей жизни. Нашим спортивным и общественным деятелям хочется пожелать быть примером для подражания среди молодого поколения и оставаться объективными в своих оценках», – заявил министр спорта России.
Спорт должен быть вне политики.
Левое полушарие говорит одно, правое - другое.