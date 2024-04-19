Великобритания смягчит условия участия россиян в турнирах на территории страны (The Times)

Великобритания смягчит условия участия россиян в турнирах на территории страны.

Об этом сообщает The Times, со ссылкой на письмо министра спорта Стюарта Эндрю в адрес Международного олимпийского и Паралимпийского комитетов (МОК и МПК).

Власти проинформируют свои спортивные федерации о том, что нет необходимости вводить дополнительные условия проверки нейтральности для спортсменов-олимпийцев. Это также касается белорусских атлетов.

На прошлой неделе The Times уже сообщала, что Великобритания поддерживает участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

В 2023 году МОК лишил Лондон права проводить отборочные олимпийские турниры по нескольким видам спорта из-за того, что британская сторона требовала от спортсменов подписывать декларации.