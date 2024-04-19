Великобритания смягчит условия участия россиян в турнирах на территории страны (The Times)

Теги МОК Олимпийская сборная России Паралимпийские игры Париж-2024 Политика МПК Водные виды

Великобритания смягчит условия участия россиян в турнирах на территории страны.

Об этом сообщает The Times, со ссылкой на письмо министра спорта Стюарта Эндрю в адрес Международного олимпийского и Паралимпийского комитетов (МОК и МПК).

Власти проинформируют свои спортивные федерации о том, что нет необходимости вводить дополнительные условия проверки нейтральности для спортсменов-олимпийцев. Это также касается белорусских атлетов.

На прошлой неделе The Times уже сообщала, что Великобритания поддерживает участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

В 2023 году МОК лишил Лондон права проводить отборочные олимпийские турниры по нескольким видам спорта из-за того, что британская сторона требовала от спортсменов подписывать декларации.

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15 комментариев
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По сути никакого смягчения и нет, раз в прошлом году Великобритания требовала у российских спортсменов подписывать противозаконные декларации.
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после этих новостей на украине начался сущий кошмар
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С пятничкой пацаны! Сильно не загуливайтесь! А то будете потом как руководство Великобритании
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Ответ Radik_2.0
як так, засуджувати, дайте деняк
Судя по рейтингу, нас заметил десант с Трибуны
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Что на это скажет Украина?
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Засуньте этот статус, известно куда!
+2
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Воу, сахарок подкидывают
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+1
Наверно, думают, что так вообще к ним никто не приедет.
+1
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+1
Ответ Георгий Большаков
Что на это скажет Украина?
что Путин управляет англией
+2
-1
+1
Ответ Георгий Большаков
Что на это скажет Украина?
як так, засуджувати, дайте деняк
+6
-6
0
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