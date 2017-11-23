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    Виталий Мутко: «Комиссия Освальда хочет сделать виноватыми всех российских спортсменов»

    Теги Виталий Мутко Сочи-2014 допинг МОК сборная России сборная России жен WADA Денис Освальд Григорий Родченков

    Вице-премьер России Виталий Мутко поделился мнением насчет работы комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, расследующей допинговые дела россиян в Сочи-2014.

    «Людям так запудрили мозги тем, что во всем виновата Россия, что уже как-то никто и не вспоминает ни об ответственности WADA, ни об ответственности МОК.

    Это нам надо спросить у WADA, у которого внутри сочинской лаборатории работали 22 чиновника. Они там что делали? Спали? 20 допинг-офицеров забирали пробы. Так проверьте, кто принимал допинг-пробы. Кто принимал допинг-пробу Александра Легкова?

    Все это из серии, что исчерпывающих данных по вине спортсменов нет, а выводы комиссии, тем не менее, априори правильны», – сказал Мутко.

    «Сейчас, чтобы подогнать все под категорию коллективной ответственности, виноватой Освальд хочет сделать всю сборную.

    Возьмут за основу коллективную ответственность, значит, будут говорить о том, что отстранить нужно всю зимнюю сборную. Или предложат ограничиться отстранением лыжников и скелетонистов и допустят усеченную команду.

    Или разрешат ехать чистым спортсменам, хотя что такое в понимании комиссии «чистый спортсмен» уже не понимает никто», – добавил вице-премьер.

    «Создается некая иллюзия большого заговора, сговора, хотя никакого сговора-то нет. Я уже говорил, что восемь медалей завоевали натурализованные спортсмены. 12 главных тренеров были иностранцами. Почему их не пригласить?

    Пихлер работал старшим тренером, он мог бы дать показания. Людерса пригласите, который работал с бобслеистами. Почему вы не хотите пригласить тех, кто может дать показания? Почему показания дает один и тот же человек?» – отметил чиновник.

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