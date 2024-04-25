Олег Матыцин: «Термин «олимпийский вид спорта» требует переосмысления в связи с санкциями со стороны МОК»
Олег Матыцин заявил, что термин «олимпийский вид спорта» требует переосмысления.
«Сам термин «олимпийский вид спорта» требует изучения, переосмысления в связи с санкциями со стороны МОК.
Надо выстроить систему приоритетов в сторону здорового образа жизни, массовости спорта. Нужно поднять уровень и качество российских соревнований, повысить статус чемпиона России. Спортсмен – это ролевая модель для подрастающего поколения, спортсмены являются примером для наших граждан.
Сегодня в спортивной дипломатии происходит сдвиг, что мы считаем неприемлемым. Россия всегда готова к открытому диалогу и готова делиться своим опытом. «Игры будущего» в Казани прошли успешно, в этом году у нас также пройдет много других открытых соревнований», – сказал министр спорта РФ.
Внутри страны можно сколько угодно придумывать новые термины, но на мировом спорте это никак не отразится. Вообще никто не заметит.
Футбол - дыр-дыр
Баскетбол - очко