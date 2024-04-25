Олег Матыцин: «Термин «олимпийский вид спорта» требует переосмысления в связи с санкциями со стороны МОК»

Теги МОК Олег Матыцин Министерство спорта России ЗОЖ Игры Будущего массовый спорт Легкая атлетика

Олег Матыцин заявил, что термин «олимпийский вид спорта» требует переосмысления.

«Сам термин «олимпийский вид спорта» требует изучения, переосмысления в связи с санкциями со стороны МОК.

Надо выстроить систему приоритетов в сторону здорового образа жизни, массовости спорта. Нужно поднять уровень и качество российских соревнований, повысить статус чемпиона России. Спортсмен – это ролевая модель для подрастающего поколения, спортсмены являются примером для наших граждан.

Сегодня в спортивной дипломатии происходит сдвиг, что мы считаем неприемлемым. Россия всегда готова к открытому диалогу и готова делиться своим опытом. «Игры будущего» в Казани прошли успешно, в этом году у нас также пройдет много других открытых соревнований», – сказал министр спорта РФ.

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19 комментариев
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Не товарищеский матч, а контрольный. Не стагнация, а отрицательный рост. Не министр спорта, а дармоед.
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Чел путает профессиональный спорт, массовый спорт и физкультуру
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+14
Переосмысление будет работать только на территории РФ по решению Басманного суда?)
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Зачем нам нужен министр спорта если международных соревнований нет?
для распила , больше он ничего не умеет
+9
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+8
Зачем нам нужен министр спорта если международных соревнований нет?
+7
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+5
Здесь можно бесконечно переосмысливать различные варианты, но лёгкая атлетика, плавание, спортивная гимнастика и многие другие виды спорта, таковыми и останутся, а будут они на территории РФ называться как-то по-другому, сути не поменяет.
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Требует переосмысливание наличие слова "смысл" в русском языке нынешней России.
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Что несут эти лакеи кремля??
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В России наверное - да. Нужно переосмыслить. А там никто о подобном и не задумается.
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Какая корреляция между термином "олимпийские виды спорта" и отстранением России от международных соревнований?
Внутри страны можно сколько угодно придумывать новые термины, но на мировом спорте это никак не отразится. Вообще никто не заметит.
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Ответ Злой Руся
Комментарий удален пользователем
Пока Путин президент бан точно не снимут.
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Тот факт, что спорт в стране не умер за эти два года, это хорошо. Вопрос в том, сколько ещё сможем протянуть и на каком уровне?
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Ну у нас скоро главными видами спорта будут управление БПЛА, танковый биатлон и метание гранаты на дальность
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Верное предложение, надо безусловно. Под это дело собрать симпозиум, потом какую-нибудь комиссию, какой-нибудь еще неформальный междусобойчик устроить не без блекджека, ой, то есть очка и девушек из пансиона. Под это дело необходимо выделить бюджет и потратить его с пользой для родины, дело важное.
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Бейсбол - лапта
Футбол - дыр-дыр
Баскетбол - очко
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Зачем нам нужен министр спорта если международных соревнований нет?
Комментарий удален пользователем
Лапта- наше все!
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Ответ Maxim 1989
Переосмысление будет работать только на территории РФ по решению Басманного суда?)
Нет, ведь есть ещё Белоруссия/Беларусь. Россия же не в изоляции )
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