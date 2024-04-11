Журова о разговоре Баха с пранкерами: «МОК просто уволит часть своих подчиненных. Выглядит позорно, что можно развести людей такого уровня»

Светлана Журова считает, что МОК уволит сотрудников пресс-службы из-за пранка.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в беседе с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом, в частности, произнес молитву за то, чтобы Игры дружбы в России не состоялись.

«Они уволят свою пресс службу, другого тут предположить нельзя. Я видела и понимаю, какого же уровня политики, если они не распознали ситуацию. Там были Чебурашка, бутылка водки – все клише и атрибуты.

МОК просто уволит часть своих подчиненных. Но они ничего особенного не говорили, кроме этой молитвы. Но пока видео не вышло, они поняли, что их разыграли, они это предвосхищали и сделали определенные заявления.

А эта клятва или молитва – тут вопрос к организации и их подчиненным, кому они молились? Понимаю, что выглядит позорно и то, что можно развести людей такого уровня. Они лишний раз констатировали то, что они уже говорили ранее», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Пранкеры позвонили Томасу Баху – и он разозлил весь наш спорт