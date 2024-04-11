Журова о разговоре Баха с пранкерами: «МОК просто уволит часть своих подчиненных. Выглядит позорно, что можно развести людей такого уровня»

Теги Светлана Журова МОК Томас Бах Коньки/шорт-трек

Светлана Журова считает, что МОК уволит сотрудников пресс-службы из-за пранка.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в беседе с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом, в частности, произнес молитву за то, чтобы Игры дружбы в России не состоялись.

«Они уволят свою пресс службу, другого тут предположить нельзя. Я видела и понимаю, какого же уровня политики, если они не распознали ситуацию. Там были Чебурашка, бутылка водки – все клише и атрибуты.

МОК просто уволит часть своих подчиненных. Но они ничего особенного не говорили, кроме этой молитвы. Но пока видео не вышло, они поняли, что их разыграли, они это предвосхищали и сделали определенные заявления.

А эта клятва или молитва – тут вопрос к организации и их подчиненным, кому они молились? Понимаю, что выглядит позорно и то, что можно развести людей такого уровня. Они лишний раз констатировали то, что они уже говорили ранее», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Пранкеры позвонили Томасу Баху – и он разозлил весь наш спорт

31 комментарий
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Развести это наше всё, конечно.
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Ответ Леопардер
Комментарий удален пользователем
Журова - дипломатические элита??? Она депутат. Окстись
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По’-моему, Вован и Лексус сейчас делают для понимания международной обстановки больше, чем все наши спичрайтеры и пресслужбы вместе взятые.
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Ответ Savarona25
Комментарий удален пользователем
Международному чиновнику позориться в разговоре с пранкерами - это значит норм.
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Ответ Olga.t
Позорно поощрять в РФ пранкерство и делать из этих граждан героев отечественных тв-шоу. Об этом у Маруси голова не болит.
этих пранкеров надо к госнаградам приставить. Они вам открывают правду от первых лиц, (министр обороны Англии, Бах и куча других тех на кого вы молитесь)
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Ответ D-eisler@yandex.ru
Комментарий удален модератором
Получает минусы и строчит и строчит, публикуя заново одну и ту же свою "умную мысль" ради плюсиков)) Ещё про жалость что-то пишет.
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Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Ответ Леопардер
Комментарий удален пользователем
Ну, конечно, зато чиновники МОК держат марку ))
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Ответ Леопардер
Комментарий удален пользователем
бро,у тебя алгоритмы сломались,5 одинаковых комментариев оставил, подряд...
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Модеры вообще работают?) тут один спамит одинаковые комменты. А мой коммент про Дмитрия Хохлова удаляют))
Он их строчит и удаляет когда ему отвечают.
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