Свищев о запрете украинцам пожимать руки россиянам на Играх: «Интересно, что скажет на это МОК, который так печется об этических вопросах»
Дмитрий Свищев отреагировал на запрет украинцам пожимать руки россиянам на Играх.
«Интересно, что скажет на это МОК, который так печется о спортсменах и этических вопросах. Это же вмешательство госструктур в спорт – то, за что МОК так всегда переживал.
А украинские власти традиционно отыгрываются на своих же спортсменах, применяя к ним все новые запреты.
Искренне жаль тех спортсменов, которые вместо своих выступлений будут вынуждены бояться собственного чиха, вот до чего довели чиновники», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.
Для украинских спортсменов введут протокол поведения на Олимпиаде-2024. Им рекомендуют отказаться от рукопожатий и фото с россиянами
Это другое.
в отличие от прямых указаний вести себя иначе, чем это принято общепринятыми правилами и олимпийскими (в данном случае) традициями