Свищев о запрете украинцам пожимать руки россиянам на Играх: «Интересно, что скажет на это МОК, который так печется об этических вопросах»

Теги МОК Дмитрий Свищев Париж-2024 НОК Украины Политика Борьба

Дмитрий Свищев отреагировал на запрет украинцам пожимать руки россиянам на Играх.

«Интересно, что скажет на это МОК, который так печется о спортсменах и этических вопросах. Это же вмешательство госструктур в спорт – то, за что МОК так всегда переживал.

А украинские власти традиционно отыгрываются на своих же спортсменах, применяя к ним все новые запреты.

Искренне жаль тех спортсменов, которые вместо своих выступлений будут вынуждены бояться собственного чиха, вот до чего довели чиновники», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.

Для украинских спортсменов введут протокол поведения на Олимпиаде-2024. Им рекомендуют отказаться от рукопожатий и фото с россиянами

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3 комментария
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Комментарии Свищева, как председателя комитета ГосДумы, вмешательством в спорт не являются.
Это другое.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарии Свищева, как председателя комитета ГосДумы, вмешательством в спорт не являются. Это другое.
как ты догадался, что комментарии (свобода слова) вмешательством не являются? поразительно!)
в отличие от прямых указаний вести себя иначе, чем это принято общепринятыми правилами и олимпийскими (в данном случае) традициями
+1
-1
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарии Свищева, как председателя комитета ГосДумы, вмешательством в спорт не являются. Это другое.
В общем-то да, не являются.
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