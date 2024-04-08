Свищев о запрете украинцам пожимать руки россиянам на Играх: «Интересно, что скажет на это МОК, который так печется об этических вопросах»

Дмитрий Свищев отреагировал на запрет украинцам пожимать руки россиянам на Играх.

«Интересно, что скажет на это , который так печется о спортсменах и этических вопросах. Это же вмешательство госструктур в спорт – то, за что МОК так всегда переживал.

А украинские власти традиционно отыгрываются на своих же спортсменах, применяя к ним все новые запреты.

Искренне жаль тех спортсменов, которые вместо своих выступлений будут вынуждены бояться собственного чиха, вот до чего довели чиновники», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту .

Для украинских спортсменов введут протокол поведения на Олимпиаде-2024. Им рекомендуют отказаться от рукопожатий и фото с россиянами