Сергей Лавров: «Игры БРИКС и Игры дружбы будут опираться на идеалы олимпизма, которые руководство МОК презирает и попирает»

Теги МОК Сергей Лавров Политика Игры БРИКС Игры дружбы Легкая атлетика

Сергей Лавров отметил, что соревнования в России пройдут в идеалах олимпизма.

«Предстоят Игры БРИКС, Игры «Дети Азии», Игры дружбы, много спортивных мероприятий, которые будут, в отличие от некоторых других, опираться на те самые идеалы олимпизма, которые закреплены в Олимпийской хартии и которые нынешнее руководство Международного олимпийского комитета – к стыду своему, я надеюсь – презирает и попирает в угоду все тем же самым гегемонам, которые эту свою роль гегемонов пытаются всеми правдами и неправдами сохранить», – сказал министр иностранных дел России.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 24 июня, Игры дружбы – с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

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24 комментария
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Единственный плюс игр БРИКС это если транслировать будут вместо агитпропаганды с Соловьёвым и прочими)
+25
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+20
08.08.08 - Грузия, первый день Олимпиады в Пекине.
2014 - Крым, сразу после Олимпиады в Сочи
2022 - через 2 дня после Пхенчхана.

Мы, как никто, опираемся на идеалы олимпизма!
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И что прямо на время игр боевые действия прекратятся?
+12
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+10
Заголовок один в один- газета "Правда" 70 -х годов.....
Спираль то крутится....
Что будет дальше яснее ясного....
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+9
Ответ Deniser
И что прямо на время игр боевые действия прекратятся?
Ответов на такие вопросы в методичке не предусмотрели.
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0
+7
А идеалы мира? Не?
+6
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"Предстоят Игры БРИКС, Игры «Дети Азии», Игры дружбы, много спортивных мероприятий, которые будут, в отличие от некоторых других, опираться на те самые идеалы олимпизма..." (с) А некоторых других это каких конкретно? КМ и ЧМ по биатлону нормально прошли, КМ по лыжам тоже, конкуренция без наших не та, конечно, но в целом нормально, ЧМ по ФК скучновато, но без скандалов. Вот и спрашивается, а что имел ввиду Лавров?
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Ответ Вадим Сидоров
Единственный плюс игр БРИКС это если транслировать будут вместо агитпропаганды с Соловьёвым и прочими)
Разные сточные каналы к сожалению, максимум пододвинут сигала, чтобы он чуть позже или раньше спас от террористов мир. Которым было предоставлено разминированное окно на границе между сша и мексикой, и которых ждал дон хуан с текилой и полным криптокошельком долларов
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Ответ Ебздрогыч
08.08.08 - Грузия, первый день Олимпиады в Пекине. 2014 - Крым, сразу после Олимпиады в Сочи 2022 - через 2 дня после Пхенчхана. Мы, как никто, опираемся на идеалы олимпизма!
ого какой смешной). Кстати по поводу Грузии даже твоя европка признала что именно Грузия была агрессором). Но ты это умолчишь.
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Ответ Melnikov1968
"Предстоят Игры БРИКС, Игры «Дети Азии», Игры дружбы, много спортивных мероприятий, которые будут, в отличие от некоторых других, опираться на те самые идеалы олимпизма..." (с) А некоторых других это каких конкретно? КМ и ЧМ по биатлону нормально прошли, КМ по лыжам тоже, конкуренция без наших не та, конечно, но в целом нормально, ЧМ по ФК скучновато, но без скандалов. Вот и спрашивается, а что имел ввиду Лавров?
КМ по лыжам у женщин был отличный. Мужской, да, так себе. Но он и так был соревнованием 2 стран. Тут хоть французы, немцы и австрийцы смоги медали урвать.
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...осподи, что с ним стало
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Ответ Вадим Сидоров
Единственный плюс игр БРИКС это если транслировать будут вместо агитпропаганды с Соловьёвым и прочими)
так зачем вы смотрите это ? я у себя просто удалил эти каналы и не заморачиваюсь.
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Ответ Direct free kick
Из-за бездаря Лаврова Россию теснят на всех международных аренах. Засланый казачок от сиона
Лавров - очень толковый мужик, и долгое время был искусным и грамотным дипломатом. На пару с Козыревым добивался того, чтобы нищую Россию 90х на международной арене все равно уважали.
Но как начал служить нынешней камарилье - пропал и как дипломат, и как человек.
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