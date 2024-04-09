Сергей Лавров: «Игры БРИКС и Игры дружбы будут опираться на идеалы олимпизма, которые руководство МОК презирает и попирает»
Сергей Лавров отметил, что соревнования в России пройдут в идеалах олимпизма.
«Предстоят Игры БРИКС, Игры «Дети Азии», Игры дружбы, много спортивных мероприятий, которые будут, в отличие от некоторых других, опираться на те самые идеалы олимпизма, которые закреплены в Олимпийской хартии и которые нынешнее руководство Международного олимпийского комитета – к стыду своему, я надеюсь – презирает и попирает в угоду все тем же самым гегемонам, которые эту свою роль гегемонов пытаются всеми правдами и неправдами сохранить», – сказал министр иностранных дел России.
Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 24 июня, Игры дружбы – с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.
2014 - Крым, сразу после Олимпиады в Сочи
2022 - через 2 дня после Пхенчхана.
Мы, как никто, опираемся на идеалы олимпизма!
Спираль то крутится....
Что будет дальше яснее ясного....
Но как начал служить нынешней камарилье - пропал и как дипломат, и как человек.