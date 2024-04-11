Тарасова о молитве Баха за отмену Игр дружбы: «Если это действительно так, то он, наверное, сошел с ума»

Теги Татьяна Тарасова МОК Томас Бах ТАСС Фигурное катание

Татьяна Тарасова указала на сумасшествие Томаса Баха, который попался на пранк.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Бах в беседе с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом произнес молитву за отмену Игр дружбы в России.

«Я не видела этого видео, не читала об этом, но если это действительно так, то он, наверное, сошел с ума.

В здравом уме и светлой памяти такого сделать нельзя», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.

Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео

Пранкеры позвонили Томасу Баху – и он разозлил весь наш спорт

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23 комментария
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Нет, ну троллинг про африканских святых Вована и Лексуса и просьба еще раз молитву прочитать... Бах, конечно опозорился по полной. Хотя ему и не привыкать.
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То, что человек поддался на пранк - вполне нормально. Иначе не было бы многомиллиардных схем с фишингом, телефонным мошенничеством, нигерийскими письмами и прочим.
Но то, что до Баха пранкеры добрались, свидетельствует о непрофессионализме его команды, и, следовательно, его самого. А то, что он вообще в рамках своей профессиональной деятельности касается тем, до которых ему не должно быть дела, типа Игр Дружбы, свидетельствует о его плохом суждении.
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Вообще-то ему надо было бы не об отмене Игр дружбы молиться, а о том, чтобы ОИ в Париже без нехороших происшествий прошли.
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Второй день ору))) Помолиться святым Вовану и Лексусу за отмену Игр Дружбы - это просто адский ор, до слез)))
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Спасибо нашим пранкерам хотя бы за то, что мы можем увидеть другую сторону "борцов" за демократию и чистый спорт. Пранки еще одно доказательство того, что достоинство нужно сохранять в любой ситуации, даже при общении с "африканскими колдунами".
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Интересно, как сейчас чувствует себя старина Бах. Хотелось бы его комментарии услышать
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Ответ maripous
Почему? Он же не обязан знать африканские молитвы и святых. Может он думал, что это правда такие молитвы есть?
Вам не кажется, что проблема не в самой «молитве», а в том, ради чего Бах её произносил? Не видите противоречий между формой и содержанием?
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По Баху реально дурка плачет! Это полный капец!
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Видео - учебное пособие как можно развести даже казалось бы образованного не глупого человека :)
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Ответ lus
Вообще-то ему надо было бы не об отмене Игр дружбы молиться, а о том, чтобы ОИ в Париже без нехороших происшествий прошли.
Вот кстати да!
Помолимся святым Вовану и Лексусу за то, чтобы Олимпиада прошла без происшествий!
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На самом деле она не сказала "наверное, сошел с ума", а передала данный смысл всего одним словом. Дополнительные вопросы задавать не потребовалось)
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Ответ Valery Kor
Спасибо нашим пранкерам хотя бы за то, что мы можем увидеть другую сторону "борцов" за демократию и чистый спорт. Пранки еще одно доказательство того, что достоинство нужно сохранять в любой ситуации, даже при общении с "африканскими колдунами".
маски сброшены. они и так, для понимающих, не особо что скрывали, но теперь все более чем очевидно. оказывается хороший уровень жизни это не от того, что можно дегенерата мужского пола в женском платье выбрать на пост мэра или премьера каждые 4 года, а от того, что дешевая энергия была из России. Сейчас весело смотреть за тем, как чухонцы, сокращая пособия и размеры пенсий, это пытаются объяснить своему электорату)))
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Ответ ZHEKA ST
"В здравом уме и светлой памяти такого сделать нельзя", – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова. Кто бы говорил!!! И вообще - всем "Тарасовым" и прочим подобным, хоть чуток бы здравого ума. А многим и светлой памяти - глядишь и в стране что-то наладилось бы.
в стране все более менее. Вон, Ангара полетела.
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Ответ ZHEKA ST
А другая половина Госдумы - чем по твоему занимается? Служит народу? Думает о стране? Что-то, мне кажется, ты слишком большой оптимист.
Почему оптимист? За то, что думаю чем занимается, могут последствия быть
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Тарасова, Журова, Свищев не выкупили метаиронию от Баха.
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Важно, что ему ответит Дмитрий Анатольевич!
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кто кого развёл?..
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Это в мемы должно попасть.
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