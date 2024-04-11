Тарасова о молитве Баха за отмену Игр дружбы: «Если это действительно так, то он, наверное, сошел с ума»
Татьяна Тарасова указала на сумасшествие Томаса Баха, который попался на пранк.
Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Бах в беседе с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом произнес молитву за отмену Игр дружбы в России.
«Я не видела этого видео, не читала об этом, но если это действительно так, то он, наверное, сошел с ума.
В здравом уме и светлой памяти такого сделать нельзя», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.
Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео
Пранкеры позвонили Томасу Баху – и он разозлил весь наш спорт
Но то, что до Баха пранкеры добрались, свидетельствует о непрофессионализме его команды, и, следовательно, его самого. А то, что он вообще в рамках своей профессиональной деятельности касается тем, до которых ему не должно быть дела, типа Игр Дружбы, свидетельствует о его плохом суждении.
Помолимся святым Вовану и Лексусу за то, чтобы Олимпиада прошла без происшествий!